https://ria.ru/20221003/velikobritaniya-1821237316.html

Экс-министр образования Британии призвала провести досрочные выборы

Экс-министр образования Британии призвала провести досрочные выборы - РИА Новости, 03.10.2022

Экс-министр образования Британии призвала провести досрочные выборы

Бывший министр образования Великобритании Надин Доррис призвала провести в стране досрочные всеобщие выборы. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:53

2022-10-03T17:53

2022-10-03T17:53

в мире

лиз трасс

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший министр образования Великобритании Надин Доррис призвала провести в стране досрочные всеобщие выборы."Если Лиз (Трасс) хочет получить совершенно новый мандат, то она должна быть избрана страной", - написала она в своем Twitter-аккаунте.Доррис отметила, что реализация ее трехлетней работы была "фактически приостановлена", когда Трасс стала премьер-министром Великобритании. Это касается продажи телеканала Channel 4, пересмотра лицензионного сбора BBC и принятия законопроекта о безопасности в сети, подчеркнула экс-министр.Ранее телеканал Sky News сообщил со ссылкой на одного из британский парламентариев, пожелавших остаться неизвестными, что в британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны. Также ранее сообщалось, что более 167 тысяч жителей Великобритании подписали петицию за проведение внеочередных всеобщих выборов на фоне кризиса в стране.

https://ria.ru/20221003/velikobritaniya-1821054462.html

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в мире, лиз трасс, великобритания