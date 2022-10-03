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В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки - РИА Новости, 03.10.2022
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В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки
В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки - РИА Новости, 03.10.2022
В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов ЕС призвал РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:18
2022-10-03T12:18
экономика
руслан стефанчук
россия
украина
евросоюз
swift
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов ЕС призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские банки.Также в своем выступлении Стефанчук призвал европейские государства усилить военную помощь Украине, в частности предоставить ПВО, а также запретить российским судам заходить в порты иностранных государств.Ранее ЕС уже отключил от SWIFT ряд российских банков. Также летом стало известно, что санкции ЕС против России в связи с ситуацией на Украине предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также Белорусского банка развития и реконструкцииК SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220922/swift-1818610862.html
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экономика, руслан стефанчук, россия, украина, евросоюз, swift, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Руслан Стефанчук, Россия, Украина, Евросоюз, SWIFT, Санкции, Санкции в отношении России
12:18 03.10.2022
 
В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки

Спикер Рады Стефанчук призвал ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов ЕС призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские банки.
"Полное энергетическое эмбарго, персональные и секторальные санкции, отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, визовый запрет – это то, на чем я сделал акцент", - написал Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook*.
Также в своем выступлении Стефанчук призвал европейские государства усилить военную помощь Украине, в частности предоставить ПВО, а также запретить российским судам заходить в порты иностранных государств.
Ранее ЕС уже отключил от SWIFT ряд российских банков. Также летом стало известно, что санкции ЕС против России в связи с ситуацией на Украине предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также Белорусского банка развития и реконструкции
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К SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ЭкономикаРуслан СтефанчукРоссияУкраинаЕвросоюзSWIFTСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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