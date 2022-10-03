https://ria.ru/20221003/swift-1821116485.html

В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки

В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки - РИА Новости, 03.10.2022

В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов ЕС призвал РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:18

2022-10-03T12:18

2022-10-03T12:18

экономика

руслан стефанчук

россия

украина

евросоюз

swift

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов ЕС призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские банки.Также в своем выступлении Стефанчук призвал европейские государства усилить военную помощь Украине, в частности предоставить ПВО, а также запретить российским судам заходить в порты иностранных государств.Ранее ЕС уже отключил от SWIFT ряд российских банков. Также летом стало известно, что санкции ЕС против России в связи с ситуацией на Украине предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также Белорусского банка развития и реконструкцииК SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220922/swift-1818610862.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, руслан стефанчук, россия, украина, евросоюз, swift, санкции, санкции в отношении россии