https://ria.ru/20221003/swift-1821116485.html
В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки
В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки - РИА Новости, 03.10.2022
В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов ЕС призвал РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:18
2022-10-03T12:18
2022-10-03T12:18
экономика
руслан стефанчук
россия
украина
евросоюз
swift
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов ЕС призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские банки.Также в своем выступлении Стефанчук призвал европейские государства усилить военную помощь Украине, в частности предоставить ПВО, а также запретить российским судам заходить в порты иностранных государств.Ранее ЕС уже отключил от SWIFT ряд российских банков. Также летом стало известно, что санкции ЕС против России в связи с ситуацией на Украине предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также Белорусского банка развития и реконструкцииК SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220922/swift-1818610862.html
https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, руслан стефанчук, россия, украина, евросоюз, swift, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Руслан Стефанчук, Россия, Украина, Евросоюз, SWIFT, Санкции, Санкции в отношении России
В Киеве призвали ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки
Спикер Рады Стефанчук призвал ЕС отключить от SWIFT все российские и белорусские банки
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов ЕС призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские банки.
"Полное энергетическое эмбарго, персональные и секторальные санкции, отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, визовый запрет – это то, на чем я сделал акцент", - написал Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook*.
Также в своем выступлении Стефанчук призвал европейские государства усилить военную помощь Украине, в частности предоставить ПВО, а также запретить российским судам заходить в порты иностранных государств.
Ранее ЕС уже отключил от SWIFT ряд российских банков. Также летом стало известно, что санкции ЕС против России в связи с ситуацией на Украине предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также Белорусского банка развития и реконструкции
К SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская