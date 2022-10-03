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ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков - РИА Новости, 03.10.2022
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ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков
ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков - РИА Новости, 03.10.2022
ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков
ВС РФ на Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка ракетным ударом уничтожили свыше 260 украинских боевиков и 14 единиц техники 10-й... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:30
2022-10-03T16:51
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВС РФ на Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка ракетным ударом уничтожили свыше 260 украинских боевиков и 14 единиц техники 10-й горно-штурмовой бригады ВС Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:30 03.10.2022 (обновлено: 16:51 03.10.2022)
 
ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков

Минобороны заявило об уничтожении на Артемовском направлении свыше 260 украинских боевиков

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВС РФ на Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка ракетным ударом уничтожили свыше 260 украинских боевиков и 14 единиц техники 10-й горно-штурмовой бригады ВС Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 октября, 16:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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