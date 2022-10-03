https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821162373.html

ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков

ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков - РИА Новости, 03.10.2022

ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков

ВС РФ на Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка ракетным ударом уничтожили свыше 260 украинских боевиков и 14 единиц техники 10-й... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:30

2022-10-03T14:30

2022-10-03T16:51

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВС РФ на Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка ракетным ударом уничтожили свыше 260 украинских боевиков и 14 единиц техники 10-й горно-штурмовой бригады ВС Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)