https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821162373.html
ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков
ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков - РИА Новости, 03.10.2022
ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков
ВС РФ на Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка ракетным ударом уничтожили свыше 260 украинских боевиков и 14 единиц техники 10-й... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:30
2022-10-03T14:30
2022-10-03T16:51
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВС РФ на Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка ракетным ударом уничтожили свыше 260 украинских боевиков и 14 единиц техники 10-й горно-штурмовой бригады ВС Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_7d85f8f74744e2628e4eb9df734d5ec9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:30 03.10.2022 (обновлено: 16:51 03.10.2022)
ВС России на Артемовском направлении уничтожили 260 украинских боевиков
Минобороны заявило об уничтожении на Артемовском направлении свыше 260 украинских боевиков