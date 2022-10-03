https://ria.ru/20221003/sovfed-1821225817.html
Крашенинников рассказал, сколько сенаторов войдут в СФ от новых регионов
Крашенинников рассказал, сколько сенаторов войдут в СФ от новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
Крашенинников рассказал, сколько сенаторов войдут в СФ от новых регионов
В Совет Федерации войдут по два сенатора от ДНР и ЛНР и первоначально - по одному представителю от Запорожской и Херсонской областей, сообщил глава комитета... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:21
2022-10-03T17:21
2022-10-03T17:50
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
павел крашенинников
херсонская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Совет Федерации войдут по два сенатора от ДНР и ЛНР и первоначально - по одному представителю от Запорожской и Херсонской областей, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."В Совет Федерации Федерального Собрания войдет по два представителя от ДНР и ЛНР, и первоначально - по одному от исполнительного органа Запорожской и Херсонской областей, еще по одному сенатору от областей будет назначено после формирования законодательных органов этих субъектов", - сказал Крашенинников в ходе выступления в Госдуме в понедельник.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, павел крашенинников, херсонская область , запорожская область
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Павел Крашенинников, Херсонская область , Запорожская область
17:21 03.10.2022 (обновлено: 17:50 03.10.2022)
Крашенинников рассказал, сколько сенаторов войдут в СФ от новых регионов
Крашенинников: в СФ сначала войдут по одному сенатору от Запорожской и Херсонской областей