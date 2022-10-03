https://ria.ru/20221003/sovfed-1821225817.html

Крашенинников рассказал, сколько сенаторов войдут в СФ от новых регионов

Крашенинников рассказал, сколько сенаторов войдут в СФ от новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022

Крашенинников рассказал, сколько сенаторов войдут в СФ от новых регионов

В Совет Федерации войдут по два сенатора от ДНР и ЛНР и первоначально - по одному представителю от Запорожской и Херсонской областей, сообщил глава комитета... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:21

2022-10-03T17:21

2022-10-03T17:50

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

павел крашенинников

херсонская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439466_0:403:2925:2048_1920x0_80_0_0_f52238bb533ac94d6fe1587b0f854b31.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Совет Федерации войдут по два сенатора от ДНР и ЛНР и первоначально - по одному представителю от Запорожской и Херсонской областей, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."В Совет Федерации Федерального Собрания войдет по два представителя от ДНР и ЛНР, и первоначально - по одному от исполнительного органа Запорожской и Херсонской областей, еще по одному сенатору от областей будет назначено после формирования законодательных органов этих субъектов", - сказал Крашенинников в ходе выступления в Госдуме в понедельник.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, павел крашенинников, херсонская область , запорожская область