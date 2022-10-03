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МИД Словении вызвал посла России из-за референдумов - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/sloveniya-1821277244.html
МИД Словении вызвал посла России из-за референдумов
МИД Словении вызвал посла России из-за референдумов - РИА Новости, 03.10.2022
МИД Словении вызвал посла России из-за референдумов
МИД Словении вызвал российского посла Тимура Эйвазова из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении министерства. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:19
2022-10-03T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
тимур эйвазов
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. МИД Словении вызвал российского посла Тимура Эйвазова из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении министерства."Министерство иностранных дел Словении вызвало российского посла и решительно осудило незаконную аннексию четырех украинских регионов", - сообщается в заявлении в Twitter.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221003/slovakiya-1821275777.html
https://ria.ru/20221003/posol-1821242009.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, тимур эйвазов, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет безопасности оон, twitter, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тимур Эйвазов, Владимир Путин, Василий Небензя, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Совет Безопасности ООН, Twitter, Референдумы на освобожденных территориях
20:19 03.10.2022 (обновлено: 22:33 03.10.2022)
 
МИД Словении вызвал посла России из-за референдумов

МИД Словении вызвал российского посла Эйвазова из-за референдумов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЛюбляна
Любляна - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Любляна. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. МИД Словении вызвал российского посла Тимура Эйвазова из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении министерства.
"Министерство иностранных дел Словении вызвало российского посла и решительно осудило незаконную аннексию четырех украинских регионов", - сообщается в заявлении в Twitter.
Братислава - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
20:12Специальная военная операция на Украине
МИД Словакии вызвал поверенного в делах России из-за референдумов
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
18:05
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТимур ЭйвазовВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСовет Безопасности ООНTwitterРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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