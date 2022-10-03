https://ria.ru/20221003/sloveniya-1821277244.html

МИД Словении вызвал посла России из-за референдумов

МИД Словении вызвал посла России из-за референдумов - РИА Новости, 03.10.2022

МИД Словении вызвал посла России из-за референдумов

МИД Словении вызвал российского посла Тимура Эйвазова из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении министерства. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:19

2022-10-03T20:19

2022-10-03T22:33

специальная военная операция на украине

в мире

тимур эйвазов

владимир путин

василий небензя

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147755/93/1477559300_0:203:2923:1847_1920x0_80_0_0_049fc84de4b802d2cec8f22a06f60d64.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. МИД Словении вызвал российского посла Тимура Эйвазова из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении министерства."Министерство иностранных дел Словении вызвало российского посла и решительно осудило незаконную аннексию четырех украинских регионов", - сообщается в заявлении в Twitter.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20221003/slovakiya-1821275777.html

https://ria.ru/20221003/posol-1821242009.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, тимур эйвазов, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет безопасности оон, twitter, референдумы на освобожденных территориях