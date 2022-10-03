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Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет - РИА Новости, 03.10.2022
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Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет
Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет - РИА Новости, 03.10.2022
Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ждали воссоединения с РФ 30 лет. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:40
2022-10-03T15:30
общество
референдум в донбассе
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
херсонская область
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ждали воссоединения с РФ 30 лет.Госдума на внеочередном заседании в понедельник рассматривает документы по вхождению новых территорий в состав РФ.По словам Володина, права и свободы жителей регионов были попраны, у них была отобрана возможность говорить на родном языке, исповедовать религию, история была "переписана под диктовку Сороса".
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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Общество, Референдум в Донбассе, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Херсонская область , Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Вячеслав Володин, Госдума РФ
14:40 03.10.2022 (обновлено: 15:30 03.10.2022)
 
Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет

Спикер Госдумы Володин: жители новых территорий ждали воссоединения с Россией 30 лет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ждали воссоединения с РФ 30 лет.
Госдума на внеочередном заседании в понедельник рассматривает документы по вхождению новых территорий в состав РФ.
"Единственная возможность спасти жителей, проживающих на территориях четырех субъектов, в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области, - это воссоединение, вступление в состав Российской Федерации. Этого дня ждали долго. 30 лет. Давайте не будем это забывать", - заявил Володин в ходе пленарного заседания в понедельник.
По словам Володина, права и свободы жителей регионов были попраны, у них была отобрана возможность говорить на родном языке, исповедовать религию, история была "переписана под диктовку Сороса".
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