https://ria.ru/20221003/rossiya-1821166222.html

Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет

Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет - РИА Новости, 03.10.2022

Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ждали воссоединения с РФ 30 лет. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:40

2022-10-03T14:40

2022-10-03T15:30

общество

референдум в донбассе

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

херсонская область

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ждали воссоединения с РФ 30 лет.Госдума на внеочередном заседании в понедельник рассматривает документы по вхождению новых территорий в состав РФ.По словам Володина, права и свободы жителей регионов были попраны, у них была отобрана возможность говорить на родном языке, исповедовать религию, история была "переписана под диктовку Сороса".

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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Ольга Фомченкова

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