https://ria.ru/20221003/rossiya-1821166222.html
Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет
Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет - РИА Новости, 03.10.2022
Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ждали воссоединения с РФ 30 лет. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:40
2022-10-03T14:40
2022-10-03T15:30
общество
референдум в донбассе
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
херсонская область
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ждали воссоединения с РФ 30 лет.Госдума на внеочередном заседании в понедельник рассматривает документы по вхождению новых территорий в состав РФ.По словам Володина, права и свободы жителей регионов были попраны, у них была отобрана возможность говорить на родном языке, исповедовать религию, история была "переписана под диктовку Сороса".
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:40 03.10.2022 (обновлено: 15:30 03.10.2022)
Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет
Спикер Госдумы Володин: жители новых территорий ждали воссоединения с Россией 30 лет