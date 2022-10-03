https://ria.ru/20221003/posol-1821226511.html
Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции
Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции - РИА Новости, 03.10.2022
Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции
Посол РФ в Париже Алексей Мешков в понедельник вызван в МИД Франции, сообщили в посольстве России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:22
2022-10-03T17:22
2022-10-03T17:24
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АРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков в понедельник вызван в МИД Франции, сообщили в посольстве России."Российский посол в понедельник был вызван в МИД Франции", - сказали журналистам в российской дипмиссии.Ранее министерства иностранных дел ряда стран вызывали российских послов в связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/posol-1821157225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Россия, Франция, МИД Франции, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Париж, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Алексей Мешков, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
17:22 03.10.2022 (обновлено: 17:24 03.10.2022)
Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции
Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции