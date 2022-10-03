https://ria.ru/20221003/posol-1821226511.html

Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции

Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции - РИА Новости, 03.10.2022

Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции

Посол РФ в Париже Алексей Мешков в понедельник вызван в МИД Франции, сообщили в посольстве России. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:22

2022-10-03T17:22

2022-10-03T17:24

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АРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков в понедельник вызван в МИД Франции, сообщили в посольстве России."Российский посол в понедельник был вызван в МИД Франции", - сказали журналистам в российской дипмиссии.Ранее министерства иностранных дел ряда стран вызывали российских послов в связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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