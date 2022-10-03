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Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции - РИА Новости, 03.10.2022
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Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции
Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции - РИА Новости, 03.10.2022
Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции
Посол РФ в Париже Алексей Мешков в понедельник вызван в МИД Франции, сообщили в посольстве России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:22
2022-10-03T17:24
в мире
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мид франции‎
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
париж
донецкая народная республика
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АРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков в понедельник вызван в МИД Франции, сообщили в посольстве России."Российский посол в понедельник был вызван в МИД Франции", - сказали журналистам в российской дипмиссии.Ранее министерства иностранных дел ряда стран вызывали российских послов в связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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франция
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в мире, россия, франция, мид франции‎, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), париж, донецкая народная республика, луганская народная республика, алексей мешков, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Россия, Франция, МИД Франции‎, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Париж, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Алексей Мешков, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
17:22 03.10.2022 (обновлено: 17:24 03.10.2022)
 
Российского посла в Париже вызвали в МИД Франции

Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков в понедельник вызван в МИД Франции, сообщили в посольстве России.
"Российский посол в понедельник был вызван в МИД Франции", - сказали журналистам в российской дипмиссии.
Ранее министерства иностранных дел ряда стран вызывали российских послов в связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
14:11
Послу России в Варшаве предлагали осудить референдумы в ДНР и ЛНР
 
В миреРоссияФранцияМИД Франции‎Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПарижДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлексей МешковРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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