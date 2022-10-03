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Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани - РИА Новости, 03.10.2022
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Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани
Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани - РИА Новости, 03.10.2022
Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани
Полицейские установили подростков, оскорблявших пожилую женщину во дворе одного из домов в Казани, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:10
2022-10-03T14:10
происшествия
казань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Полицейские установили подростков, оскорблявших пожилую женщину во дворе одного из домов в Казани, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Казани.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько подростков оскорбляют бабушку, а один из них бьет ее по спине.По информации УМВД, по данному факту в отделе полиции "Авиастроительный" проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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происшествия, казань, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Казань, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:10 03.10.2022
 
Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани

Полиция нашла подростков, оскорблявших и бивших пожилую женщину в Казани

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Полицейские установили подростков, оскорблявших пожилую женщину во дворе одного из домов в Казани, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Казани.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько подростков оскорбляют бабушку, а один из них бьет ее по спине.
"При мониторинге социальных сетей полиция выявила опубликованное видео, на котором несколько подростков во дворе улицы Гудованцева окружили пожилую женщину, стали ее оскорблять, бросать камни, а один из мальчиков ударил ее игрушкой. В настоящее время все подростки установлены", - сказал собеседник агентства.
По информации УМВД, по данному факту в отделе полиции "Авиастроительный" проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияКазаньМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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