https://ria.ru/20221003/podrostki-1821156755.html

Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани

Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани - РИА Новости, 03.10.2022

Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани

Полицейские установили подростков, оскорблявших пожилую женщину во дворе одного из домов в Казани, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:10

2022-10-03T14:10

2022-10-03T14:10

происшествия

казань

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Полицейские установили подростков, оскорблявших пожилую женщину во дворе одного из домов в Казани, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Казани.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько подростков оскорбляют бабушку, а один из них бьет ее по спине.По информации УМВД, по данному факту в отделе полиции "Авиастроительный" проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220723/proisshestvie-1804450270.html

казань

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, министерство внутренних дел рф (мвд россии)