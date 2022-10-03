https://ria.ru/20221003/podrostki-1821156755.html
Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани
Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани - РИА Новости, 03.10.2022
Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани
Полицейские установили подростков, оскорблявших пожилую женщину во дворе одного из домов в Казани, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:10
2022-10-03T14:10
2022-10-03T14:10
происшествия
казань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Полицейские установили подростков, оскорблявших пожилую женщину во дворе одного из домов в Казани, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Казани.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько подростков оскорбляют бабушку, а один из них бьет ее по спине.По информации УМВД, по данному факту в отделе полиции "Авиастроительный" проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220723/proisshestvie-1804450270.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Казань, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция нашла подростков, издевавшихся над пожилой женщиной в Казани
Полиция нашла подростков, оскорблявших и бивших пожилую женщину в Казани
КАЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Полицейские установили подростков, оскорблявших пожилую женщину во дворе одного из домов в Казани, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Казани.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько подростков оскорбляют бабушку, а один из них бьет ее по спине.
"При мониторинге социальных сетей полиция выявила опубликованное видео, на котором несколько подростков во дворе улицы Гудованцева окружили пожилую женщину, стали ее оскорблять, бросать камни, а один из мальчиков ударил ее игрушкой. В настоящее время все подростки установлены", - сказал собеседник агентства.
По информации УМВД, по данному факту в отделе полиции "Авиастроительный" проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.