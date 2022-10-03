https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821219153.html

На Урале двое мобилизованных умерли в учебном центре

На Урале двое мобилизованных умерли в учебном центре - РИА Новости, 03.10.2022

На Урале двое мобилизованных умерли в учебном центре

Двое мужчин, призванных в ходе частичной мобилизации через Еланский учебный центр в Свердловской области, скончались, еще один умер после возвращения домой,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:05

2022-10-03T17:05

2022-10-03T17:05

частичная мобилизация в россии

происшествия

урал

свердловская область

россия

курганская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Двое мужчин, призванных в ходе частичной мобилизации через Еланский учебный центр в Свердловской области, скончались, еще один умер после возвращения домой, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от региона Максим Иванов ("Единая Россия"), сославшись на военных. Информацию подтвердила и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, сказав, что, по предварительным данным, гибель не связана с условиями в гарнизоне."Случай о самоубийстве нужно расследовать... Человек умер от сердечного приступа – такое бывает. Я журналистам говорю, что человек идет по улице и умер от сердечного приступа - вы же не пишите об этом… С руководством учебного центра мы на связи", - добавил он.Депутат заметил, что не обладает данными о том, что второй призывник умер, потому что перепил.Кроме того, по его словам, еще один мужчина после мобилизации был отправлен из Елани домой по состоянию здоровья, после чего скончался там от цирроза печени.Как сообщила РИА Новости омбудсмен Татьяна Мерзлякова, эти трое мужчин были мобилизованы из соседних регионов - в частности, из Курганской области."Насколько мне известно, гибель людей не связана с условиями в гарнизоне. Но истину, конечно, предстоит установить следственным органам, которые сейчас разбираются в этих случаях. Я, как уполномоченный, со своей стороны продолжу внимательно следить за тем, как идет мобилизация у нас. Рассматриваю внимательно каждый сигнал, который поступает, выезжаю на место", - сказала собеседница агентства.Накануне Иванов выезжал с проверкой еланского гарнизона и знакомился с бытом мобилизованных свердловчан. Депутат написал в своем Telegram-канале, что одной из ключевых проблем является открытая торговля алкоголем в близлежащих от казармы магазинах.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821216469.html

урал

свердловская область

россия

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, происшествия, урал, свердловская область, россия, курганская область