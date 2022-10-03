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Кубанский чиновник объяснил слова про вторую волну мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Кубанский чиновник объяснил слова про вторую волну мобилизации
Кубанский чиновник объяснил слова про вторую волну мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
Кубанский чиновник объяснил слова про вторую волну мобилизации
Начальник управления по развитию курортов администрации Туапсинского района Сергей Доморат объяснил РИА Новости, что он неправильно выразился, сказав про якобы... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:48
2022-10-03T16:48
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
украина
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Начальник управления по развитию курортов администрации Туапсинского района Сергей Доморат объяснил РИА Новости, что он неправильно выразился, сказав про якобы грядущую вторую волну мобилизации, а на самом деле имел в виду, что по критериям его сейчас призвать не должны.Доморат ранее в интервью местному новостному порталу сообщил, что критериям по частичной мобилизации не соответствует, поскольку не служил и ему 40 лет, а в военкомате ему якобы сказали "ждать второй волны".Он заверил, что ничего не знает о второй волне мобилизации и изменении критериев призыва. "Нет, конечно. Я имел в виду не волну, а категорию", - заключил собеседник.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, украина, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Украина, Краснодарский край
16:48 03.10.2022
 
Кубанский чиновник объяснил слова про вторую волну мобилизации

Кубанский чиновник Доморат уточнил, что неправильно выразился, говоря о мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Начальник управления по развитию курортов администрации Туапсинского района Сергей Доморат объяснил РИА Новости, что он неправильно выразился, сказав про якобы грядущую вторую волну мобилизации, а на самом деле имел в виду, что по критериям его сейчас призвать не должны.
Доморат ранее в интервью местному новостному порталу сообщил, что критериям по частичной мобилизации не соответствует, поскольку не служил и ему 40 лет, а в военкомате ему якобы сказали "ждать второй волны".
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"Это я неправильно выразился. Мне в военкомате сказали, что я пока не соответствую критериям призыва в данный момент. Что будет дальше, никто не знает", - заявил Доморат.
Он заверил, что ничего не знает о второй волне мобилизации и изменении критериев призыва. "Нет, конечно. Я имел в виду не волну, а категорию", - заключил собеседник.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииУкраинаКраснодарский край
 
 
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