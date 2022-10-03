https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821208974.html

Кубанский чиновник объяснил слова про вторую волну мобилизации

Кубанский чиновник объяснил слова про вторую волну мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022

Кубанский чиновник объяснил слова про вторую волну мобилизации

Начальник управления по развитию курортов администрации Туапсинского района Сергей Доморат объяснил РИА Новости, что он неправильно выразился, сказав про якобы... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:48

2022-10-03T16:48

2022-10-03T16:48

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

украина

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Начальник управления по развитию курортов администрации Туапсинского района Сергей Доморат объяснил РИА Новости, что он неправильно выразился, сказав про якобы грядущую вторую волну мобилизации, а на самом деле имел в виду, что по критериям его сейчас призвать не должны.Доморат ранее в интервью местному новостному порталу сообщил, что критериям по частичной мобилизации не соответствует, поскольку не служил и ему 40 лет, а в военкомате ему якобы сказали "ждать второй волны".Он заверил, что ничего не знает о второй волне мобилизации и изменении критериев призыва. "Нет, конечно. Я имел в виду не волну, а категорию", - заключил собеседник.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220923/neprivlekaemye-1818926554.html

украина

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, украина, краснодарский край