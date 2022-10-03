https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821184248.html

Ошибочно мобилизованных жителей Челябинской области вернули домой

Ошибочно мобилизованных жителей Челябинской области вернули домой - РИА Новости, 03.10.2022

Ошибочно мобилизованных жителей Челябинской области вернули домой

Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Челябинской области вернулись домой, сообщила в понедельник челябинский региональный... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:39

2022-10-03T15:39

2022-10-03T15:39

в мире

челябинская область

частичная мобилизация в россии

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Челябинской области вернулись домой, сообщила в понедельник челябинский региональный омбудсмен Юлия Сударенко."За прошедшую неделю по вопросам частичной мобилизации ко мне поступило 572 обращения, были восстановлены права 27 граждан. В 10 случаях были аннулированы повестки, 17 граждан возвращены из воинских частей", - цитирует пресс-служба омбудсмена слова Сударенко.По ее данным, на сегодняшний день 5 человек признаны негодными к мобилизации по состоянию здоровья, в большинстве остальных случаев мобилизованные имели бронь на предприятии, где они трудоустроены, однако соответствующие сведения не были вовремя представлены в военный комиссариат."Встречались ситуации, когда в интересах мобилизованного обращались мамы, жены, сестры, настаивая на том, что их близкий человек был призван ошибочно. Однако мужчины, иногда даже имея основания для отсрочки, выражали стойкое желание выполнить свой долг", - отметила Сударенко.Также омбудсмен обратила внимание мобилизуемых на то, что "при наличии жалоб на здоровье медицинские документы нужно принести в военкомат, если человек уже в воинской части - просить провести обследование там".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221003/moskva-1821181700.html

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