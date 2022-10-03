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Ошибочно мобилизованных жителей Челябинской области вернули домой
Ошибочно мобилизованных жителей Челябинской области вернули домой - РИА Новости, 03.10.2022
Ошибочно мобилизованных жителей Челябинской области вернули домой
Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Челябинской области вернулись домой, сообщила в понедельник челябинский региональный... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:39
2022-10-03T15:39
2022-10-03T15:39
в мире
челябинская область
частичная мобилизация в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Челябинской области вернулись домой, сообщила в понедельник челябинский региональный омбудсмен Юлия Сударенко."За прошедшую неделю по вопросам частичной мобилизации ко мне поступило 572 обращения, были восстановлены права 27 граждан. В 10 случаях были аннулированы повестки, 17 граждан возвращены из воинских частей", - цитирует пресс-служба омбудсмена слова Сударенко.По ее данным, на сегодняшний день 5 человек признаны негодными к мобилизации по состоянию здоровья, в большинстве остальных случаев мобилизованные имели бронь на предприятии, где они трудоустроены, однако соответствующие сведения не были вовремя представлены в военный комиссариат."Встречались ситуации, когда в интересах мобилизованного обращались мамы, жены, сестры, настаивая на том, что их близкий человек был призван ошибочно. Однако мужчины, иногда даже имея основания для отсрочки, выражали стойкое желание выполнить свой долг", - отметила Сударенко.Также омбудсмен обратила внимание мобилизуемых на то, что "при наличии жалоб на здоровье медицинские документы нужно принести в военкомат, если человек уже в воинской части - просить провести обследование там".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
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в мире, челябинская область, частичная мобилизация в россии, россия
В мире, Челябинская область, Частичная мобилизация в России, Россия
Ошибочно мобилизованных жителей Челябинской области вернули домой
Омбудсмен Сударенко: в Челябинской области вернули домой 17 ошибочно мобилизованных мужчин
ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости.
Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Челябинской области вернулись домой, сообщила
в понедельник челябинский региональный омбудсмен Юлия Сударенко.
"За прошедшую неделю по вопросам частичной мобилизации ко мне поступило 572 обращения, были восстановлены права 27 граждан. В 10 случаях были аннулированы повестки, 17 граждан возвращены из воинских частей", - цитирует пресс-служба омбудсмена слова Сударенко.
По ее данным, на сегодняшний день 5 человек признаны негодными к мобилизации по состоянию здоровья, в большинстве остальных случаев мобилизованные имели бронь на предприятии, где они трудоустроены, однако соответствующие сведения не были вовремя представлены в военный комиссариат.
"Встречались ситуации, когда в интересах мобилизованного обращались мамы, жены, сестры, настаивая на том, что их близкий человек был призван ошибочно. Однако мужчины, иногда даже имея основания для отсрочки, выражали стойкое желание выполнить свой долг", - отметила Сударенко.
Также омбудсмен обратила внимание мобилизуемых на то, что "при наличии жалоб на здоровье медицинские документы нужно принести в военкомат, если человек уже в воинской части - просить провести обследование там".
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.