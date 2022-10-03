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Ростовская область выполнила план по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Ростовская область выполнила план по частичной мобилизации
Ростовская область выполнила план по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
Ростовская область выполнила план по частичной мобилизации
Ростовская область полностью выполнила план Минобороны России по частичной мобилизации в регионе, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:34
2022-10-03T11:34
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт – РИА Новости. Ростовская область полностью выполнила план Минобороны России по частичной мобилизации в регионе, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
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безопасность, частичная мобилизация в россии, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
11:34 03.10.2022
 
Ростовская область выполнила план по частичной мобилизации

Ростовские власти заявили о выполнении плана Минобороны по частичной мобилизации в регионе

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт – РИА Новости. Ростовская область полностью выполнила план Минобороны России по частичной мобилизации в регионе, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.
"Задание по частичной мобилизации, установленное министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объёме. При получении дополнительного задания работа будет продолжена", - сказала она.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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