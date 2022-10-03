Ростовская область выполнила план по частичной мобилизации
Ростовские власти заявили о выполнении плана Минобороны по частичной мобилизации в регионе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт – РИА Новости. Ростовская область полностью выполнила план Минобороны России по частичной мобилизации в регионе, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.
"Задание по частичной мобилизации, установленное министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объёме. При получении дополнительного задания работа будет продолжена", - сказала она.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.