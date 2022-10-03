https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821104284.html

Ростовская область выполнила план по частичной мобилизации

Ростовская область выполнила план по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022

Ростовская область выполнила план по частичной мобилизации

Ростовская область полностью выполнила план Минобороны России по частичной мобилизации в регионе, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:34

2022-10-03T11:34

2022-10-03T11:34

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт – РИА Новости. Ростовская область полностью выполнила план Минобороны России по частичной мобилизации в регионе, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

ростовская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)