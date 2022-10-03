https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821064103.html
Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Бюджетный комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан, участников специальной военной операции и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:15
2022-10-03T08:15
2022-10-03T10:14
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бюджетный комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан, участников специальной военной операции и членов их семей.Сенаторы рассмотрят законопроект на пленарном заседании 4 октября.Закон распространяется на заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам, в том числе индивидуальных предпринимателей, призванных на военную службу по мобилизации и контрактников, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины.Речь идет не только о военнослужащих Минобороны, но и росгвардейцах, сотрудниках МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов государственной охраны, военной прокуратуры и СК.Все они могут обратиться в банк, чтобы приостановить исполнение обязательств или снизить платежи по кредиту, взятому до мобилизации, подписания контракта или участия в СВО. Заемщик сам определяет продолжительность льготного периода, но он не должен превышать срок военной службы плюс 30 дней. Если заемщик попал в госпиталь, то срок лечения также прибавляется к льготному периоду.Чтобы получить кредитные каникулы, необходимо обратиться в банк до истечения срока действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года.Обязательства по кредитам и займам граждан, погибших в ходе спецоперации, умерших от полученных ранений либо ставших инвалидами I группы, прекращаются. Списываются и обязательства по кредитам, взятым членами их семей.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1820670654.html
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820798457.html
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РИА Новости
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частичная мобилизация в россии, общество, россия, луганская народная республика, украина, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Частичная мобилизация в России, Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
08:15 03.10.2022 (обновлено: 10:14 03.10.2022)
Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Бюджетный комитет СФ поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан