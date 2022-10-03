https://ria.ru/20221003/miting-kontsert-1821097763.html

Митинг-концерт в поддержку референдумов прошел в Казани

Митинг-концерт в поддержку референдумов прошел в Казани - РИА Новости, 03.10.2022

Митинг-концерт в поддержку референдумов прошел в Казани

Около 4,5 тысячи жителей Казани пришли в пятницу в парк Победы, где состоялся митинг-концерт в поддержку результатов референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:07

2022-10-03T11:07

2022-10-03T11:22

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КАЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Около 4,5 тысячи жителей Казани пришли в пятницу в парк Победы, где состоялся митинг-концерт в поддержку результатов референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщает мэрия города.Мероприятие собрало представителей Союза советских офицеров, "Молодой гвардии", российских политических партий - "Единой России", КПРФ, "Коммунистов России", ЛДПР, общественных организаций Татарстана. Митинг-концерт прошел под лозунгом "За Россию, в поддержку итогов референдумов"."В казанском парке Победы прошла патриотическая акция "Вместе навсегда". Мероприятие посетили около 4,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.Председатель общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, обратившаяся к участникам митинга-концерта, отметила, что Россия всегда будет ориентироваться на интересы людей. "Главное, что у нас есть – наше единство. Мы вместе со своим президентом и со своей страной – так говорят и хотят граждане, в том числе и те, кто с сегодняшнего дня становится полноценными гражданами великой России", - сказала она.Перед участниками митинга выступили артисты и творческие коллективы республики, большинство из них исполнили патриотические песни.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

https://ria.ru/20220923/kazan-1819043663.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60