https://ria.ru/20221003/medvedev-1821280111.html

Медведев сравнил ЧП на "Северных потоках" и взрывы газопровода в Никарагуа

Медведев сравнил ЧП на "Северных потоках" и взрывы газопровода в Никарагуа - РИА Новости, 03.10.2022

Медведев сравнил ЧП на "Северных потоках" и взрывы газопровода в Никарагуа

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой вспомнил события 1983 и 1984 годов, когда в порту... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:40

2022-10-03T20:40

2022-10-03T20:40

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Москва, 3 окт - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой вспомнил события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, а потом воды трех никарагуанских портов были заминированы силами США, и провел параллель с нынешними событиями."Но вот что вспомнилось… Почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налет на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто, где подорвали пять нефтехранилищ, в которых хранилась бо́льшая часть нефтяных резервов страны. Спустя три дня, 14 октября, в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод", - написал он в своем Telegram-канале."А в январе – марте 1984 года воды трех никарагуанских портов, Коринто, Эль Блафф и Пуэрто-Сандино, были заминированы силами США. Ничего не напоминает?" - добавил Медведев.Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Нарышкин заявлял, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.

https://ria.ru/20221003/ekologiya-1821208433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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