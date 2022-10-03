https://ria.ru/20221003/medvedev-1821280111.html
Медведев сравнил ЧП на "Северных потоках" и взрывы газопровода в Никарагуа
Медведев сравнил ЧП на "Северных потоках" и взрывы газопровода в Никарагуа - РИА Новости, 03.10.2022
Медведев сравнил ЧП на "Северных потоках" и взрывы газопровода в Никарагуа
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой вспомнил события 1983 и 1984 годов, когда в порту... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:40
2022-10-03T20:40
2022-10-03T20:40
цены на нефть
даниэль ортега
дмитрий медведев
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северный поток
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Москва, 3 окт - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой вспомнил события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, а потом воды трех никарагуанских портов были заминированы силами США, и провел параллель с нынешними событиями."Но вот что вспомнилось… Почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налет на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто, где подорвали пять нефтехранилищ, в которых хранилась бо́льшая часть нефтяных резервов страны. Спустя три дня, 14 октября, в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод", - написал он в своем Telegram-канале."А в январе – марте 1984 года воды трех никарагуанских портов, Коринто, Эль Блафф и Пуэрто-Сандино, были заминированы силами США. Ничего не напоминает?" - добавил Медведев.Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Нарышкин заявлял, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.
https://ria.ru/20221003/ekologiya-1821208433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, даниэль ортега, дмитрий медведев, россия, никарагуа, сша, siemens, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Цены на нефть, Даниэль Ортега, Дмитрий Медведев, Россия, Никарагуа, США, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Медведев сравнил ЧП на "Северных потоках" и взрывы газопровода в Никарагуа
Медведев сравнил ЧП на "Северных потоках" с подрывами трубопроводов в Никарагуа
Москва, 3 окт - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой вспомнил события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, а потом воды трех никарагуанских портов были заминированы силами США, и провел параллель с нынешними событиями.
"Но вот что вспомнилось… Почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налет на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто, где подорвали пять нефтехранилищ, в которых хранилась бо́льшая часть нефтяных резервов страны. Спустя три дня, 14 октября, в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод", - написал он в своем Telegram-канале.
"А в январе – марте 1984 года воды трех никарагуанских портов, Коринто, Эль Блафф и Пуэрто-Сандино, были заминированы силами США. Ничего не напоминает?" - добавил Медведев.
Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
26 сентября. Германия
, Дания
и Швеция
не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens
, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2
", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Нарышкин заявлял, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.