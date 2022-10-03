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Система образования требует изменений, заявил Медведев - РИА Новости, 03.10.2022
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Система образования требует изменений, заявил Медведев
Система образования требует изменений, заявил Медведев - РИА Новости, 03.10.2022
Система образования требует изменений, заявил Медведев
Система образования требует изменений, чтобы адекватно реагировать на современные вызовы и прекращение научно-технического сотрудничества с Западом, считает... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:17
2022-10-03T16:17
дмитрий медведев
россия
общество
образование
образование - общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Система образования требует изменений, чтобы адекватно реагировать на современные вызовы и прекращение научно-технического сотрудничества с Западом, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Важно определить, каких изменений требует существующая у нас система образования, чтобы адекватно реагировать на вот перечисленные мною вызовы", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.Медведев призвал проработать и общие принципы, на которых будет строиться вся система высшей школы."Тем более, что за последние годы было сделано немало, причем развитие шло в ногу со временем, отвечая ключевым запросам экономики и развитию общества", - сказал он.
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дмитрий медведев, россия, общество, образование, образование - общество
Дмитрий Медведев, Россия, Общество, Образование, Образование - Общество
16:17 03.10.2022
 
Система образования требует изменений, заявил Медведев

Медведев: образование требует изменений для адекватного реагирования на современные вызовы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Система образования требует изменений, чтобы адекватно реагировать на современные вызовы и прекращение научно-технического сотрудничества с Западом, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Важно определить, каких изменений требует существующая у нас система образования, чтобы адекватно реагировать на вот перечисленные мною вызовы", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Медведев призвал проработать и общие принципы, на которых будет строиться вся система высшей школы.
"Тем более, что за последние годы было сделано немало, причем развитие шло в ногу со временем, отвечая ключевым запросам экономики и развитию общества", - сказал он.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 14:40
Медведев приехал на церемонию подписания договоров с новыми территориями
 
Дмитрий МедведевРоссияОбществоОбразованиеОбразование - Общество
 
 
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