https://ria.ru/20221003/medvedev-1821198119.html

Система образования требует изменений, заявил Медведев

Система образования требует изменений, заявил Медведев - РИА Новости, 03.10.2022

Система образования требует изменений, заявил Медведев

Система образования требует изменений, чтобы адекватно реагировать на современные вызовы и прекращение научно-технического сотрудничества с Западом, считает... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:17

2022-10-03T16:17

2022-10-03T16:17

дмитрий медведев

россия

общество

образование

образование - общество

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Система образования требует изменений, чтобы адекватно реагировать на современные вызовы и прекращение научно-технического сотрудничества с Западом, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Важно определить, каких изменений требует существующая у нас система образования, чтобы адекватно реагировать на вот перечисленные мною вызовы", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.Медведев призвал проработать и общие принципы, на которых будет строиться вся система высшей школы."Тем более, что за последние годы было сделано немало, причем развитие шло в ногу со временем, отвечая ключевым запросам экономики и развитию общества", - сказал он.

https://ria.ru/20220930/medvedev-1820598924.html

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дмитрий медведев, россия, общество, образование, образование - общество