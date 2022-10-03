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В Херсонской области начала действовать программа "Материнский капитал" - РИА Новости, 03.10.2022
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В Херсонской области начала действовать программа "Материнский капитал"
В Херсонской области начала действовать программа "Материнский капитал" - РИА Новости, 03.10.2022
В Херсонской области начала действовать программа "Материнский капитал"
Государственная программа РФ "Материнский капитал" начала действовать в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:59
2022-10-03T09:59
россия
общество
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Государственная программа РФ "Материнский капитал" начала действовать в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации."В приоритете маткапитал получают мамы, могут получить отцы, опекуны и попечители или назначенный усыновитель. Для оформления нужно лично придти в пенсионный фонд. В дальнейшем будет работать МФЦ и госуслуги", - приводятся слова министра труда и социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой в сообщении.Для получения материнского капитала нужен простой пакет документов: СНИЛС, паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, разрешение второго родителя на получение сертификата.Размер выплаты на первого ребенка в 2022 году составляет 524 тысяч 500 рублей, на второго ребёнка 693 тысяч 100 рублей. С 1 января 2022 года материнский капитал индексируется фактически, а не по прогнозу инфляции. К концу года сумма может увеличиться на 8,4%, в зависимости от уровня инфляции, говорится в сообщении.
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россия, общество, херсонская область
Россия, Общество, Херсонская область
09:59 03.10.2022
 
В Херсонской области начала действовать программа "Материнский капитал"

В Херсонской области начала действовать российская программа "Материнский капитал"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Государственная программа РФ "Материнский капитал" начала действовать в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации.
"В приоритете маткапитал получают мамы, могут получить отцы, опекуны и попечители или назначенный усыновитель. Для оформления нужно лично придти в пенсионный фонд. В дальнейшем будет работать МФЦ и госуслуги", - приводятся слова министра труда и социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой в сообщении.
Для получения материнского капитала нужен простой пакет документов: СНИЛС, паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, разрешение второго родителя на получение сертификата.
Размер выплаты на первого ребенка в 2022 году составляет 524 тысяч 500 рублей, на второго ребёнка 693 тысяч 100 рублей. С 1 января 2022 года материнский капитал индексируется фактически, а не по прогнозу инфляции. К концу года сумма может увеличиться на 8,4%, в зависимости от уровня инфляции, говорится в сообщении.
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