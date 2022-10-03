https://ria.ru/20221003/kapital-1821080527.html
В Херсонской области начала действовать программа "Материнский капитал"
В Херсонской области начала действовать программа "Материнский капитал" - РИА Новости, 03.10.2022
В Херсонской области начала действовать программа "Материнский капитал"
Государственная программа РФ "Материнский капитал" начала действовать в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:59
2022-10-03T09:59
2022-10-03T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Государственная программа РФ "Материнский капитал" начала действовать в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации."В приоритете маткапитал получают мамы, могут получить отцы, опекуны и попечители или назначенный усыновитель. Для оформления нужно лично придти в пенсионный фонд. В дальнейшем будет работать МФЦ и госуслуги", - приводятся слова министра труда и социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой в сообщении.Для получения материнского капитала нужен простой пакет документов: СНИЛС, паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, разрешение второго родителя на получение сертификата.Размер выплаты на первого ребенка в 2022 году составляет 524 тысяч 500 рублей, на второго ребёнка 693 тысяч 100 рублей. С 1 января 2022 года материнский капитал индексируется фактически, а не по прогнозу инфляции. К концу года сумма может увеличиться на 8,4%, в зависимости от уровня инфляции, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221002/rossiya-1820973148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, херсонская область
Россия, Общество, Херсонская область
В Херсонской области начала действовать программа "Материнский капитал"
В Херсонской области начала действовать российская программа "Материнский капитал"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости.
Государственная программа РФ "Материнский капитал" начала действовать в Херсонской области, сообщается
в Telegram-канале администрации.
"В приоритете маткапитал получают мамы, могут получить отцы, опекуны и попечители или назначенный усыновитель. Для оформления нужно лично придти в пенсионный фонд. В дальнейшем будет работать МФЦ и госуслуги", - приводятся слова министра труда и социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой в сообщении.
Для получения материнского капитала нужен простой пакет документов: СНИЛС, паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, разрешение второго родителя на получение сертификата.
Размер выплаты на первого ребенка в 2022 году составляет 524 тысяч 500 рублей, на второго ребёнка 693 тысяч 100 рублей. С 1 января 2022 года материнский капитал индексируется фактически, а не по прогнозу инфляции. К концу года сумма может увеличиться на 8,4%, в зависимости от уровня инфляции, говорится в сообщении.