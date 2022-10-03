https://ria.ru/20221003/kadyrov-1821113270.html

Три несовершеннолетних сына Кадырова отправятся в зону спецоперации

Три несовершеннолетних сына Кадырова отправятся в зону спецоперации - РИА Новости, 03.10.2022

Три несовершеннолетних сына Кадырова отправятся в зону спецоперации

Трое несовершеннолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время отправятся в зону специальной военной операции, сообщил руководитель региона в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:05

2022-10-03T12:05

2022-10-03T13:57

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 3 окт — РИА Новости. Трое несовершеннолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время отправятся в зону специальной военной операции, сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале.Так, сегодня молодые люди учатся обращению с различными видами оружия на базе Российского университета спецназа в Гудермесе и готовы применить свои навыки.Глава Чечни также призвал "пустословов", утверждающих, что его близкие не принимают участия в спецоперации, в ближайшее время "выйти на позиции к парням и лично убедиться, что "Ахмат — это сила!"Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820600631.html

украина

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Сыновья Кадырова проходят военную подготовку в Российском университете спецназа Трое несовершеннолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время отправятся в зону специальной военной операции, сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале. 2022-10-03T12:05 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)