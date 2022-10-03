12:05 03.10.2022 (обновлено: 13:57 03.10.2022)
Три несовершеннолетних сына Кадырова отправятся в зону спецоперации
Глава Чечни Кадыров заявил об отправке трех несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации
ГРОЗНЫЙ, 3 окт — РИА Новости. Трое несовершеннолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время отправятся в зону специальной военной операции, сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале.
"Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Внукам первого президента ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет", — говорится в публикации.
Так, сегодня молодые люди учатся обращению с различными видами оружия на базе Российского университета спецназа в Гудермесе и готовы применить свои навыки.
"Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", — отметил Кадыров.
Глава Чечни также призвал "пустословов", утверждающих, что его близкие не принимают участия в спецоперации, в ближайшее время "выйти на позиции к парням и лично убедиться, что "Ахмат — это сила!"
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.