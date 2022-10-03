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В Ижевске из больницы выписали детей, пострадавших при теракте в школе - РИА Новости, 03.10.2022
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В Ижевске из больницы выписали детей, пострадавших при теракте в школе
В Ижевске из больницы выписали детей, пострадавших при теракте в школе - РИА Новости, 03.10.2022
В Ижевске из больницы выписали детей, пострадавших при теракте в школе
Ещё четверо пациентов, пострадавшие во время стрельбы в ижевской школе, выписались из больницы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:08
2022-10-03T15:08
происшествия
александр бречалов
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
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УФА, 3 окт - РИА Новости. Ещё четверо пациентов, пострадавшие во время стрельбы в ижевской школе, выписались из больницы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов."Четверо ребят, пострадавшие неделю назад в школе №88, сегодня выписываются из больницы и возвращаются домой. Еще одного ребенка врачи отпустили в прошлую пятницу", - написал он в своём Telegram-канале.По его словам, под наблюдением специалистов остаются трое детей. Все они в удовлетворительном состоянии, опасений за их здоровье нет."Пятнадцать человек - 13 детей и 2 взрослых - под наблюдением московских врачей в федеральных медицинских центрах. Восемь из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро - в тяжелом состоянии, и еще один ребенок, к сожалению, продолжает оставаться в состоянии крайней степени тяжести. Все они - под неусыпным контролем врачей и психологов",- сообщил Бречалов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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происшествия, александр бречалов, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Александр Бречалов, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске
15:08 03.10.2022
 
В Ижевске из больницы выписали детей, пострадавших при теракте в школе

В Ижевске из больницы выписали четырех детей, пострадавших при теракте в школе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМашины скорой помощи у первой республиканской клинической больницы Ижевска
Машины скорой помощи у первой республиканской клинической больницы Ижевска - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машины скорой помощи у первой республиканской клинической больницы Ижевска. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 3 окт - РИА Новости. Ещё четверо пациентов, пострадавшие во время стрельбы в ижевской школе, выписались из больницы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Четверо ребят, пострадавшие неделю назад в школе №88, сегодня выписываются из больницы и возвращаются домой. Еще одного ребенка врачи отпустили в прошлую пятницу", - написал он в своём Telegram-канале.
Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы № 88 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 12:58
Колокольцев наградил ижевского школьника, помогавшего эвакуировать детей
По его словам, под наблюдением специалистов остаются трое детей. Все они в удовлетворительном состоянии, опасений за их здоровье нет.
"Пятнадцать человек - 13 детей и 2 взрослых - под наблюдением московских врачей в федеральных медицинских центрах. Восемь из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро - в тяжелом состоянии, и еще один ребенок, к сожалению, продолжает оставаться в состоянии крайней степени тяжести. Все они - под неусыпным контролем врачей и психологов",- сообщил Бречалов.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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ПроисшествияАлександр БречаловИжевскСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в школе в Ижевске
 
 
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