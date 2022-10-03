https://ria.ru/20221003/izhevsk-1821175098.html

В Ижевске из больницы выписали детей, пострадавших при теракте в школе

В Ижевске из больницы выписали детей, пострадавших при теракте в школе - РИА Новости, 03.10.2022

В Ижевске из больницы выписали детей, пострадавших при теракте в школе

Ещё четверо пациентов, пострадавшие во время стрельбы в ижевской школе, выписались из больницы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:08

2022-10-03T15:08

2022-10-03T15:08

происшествия

александр бречалов

ижевск

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в ижевске

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УФА, 3 окт - РИА Новости. Ещё четверо пациентов, пострадавшие во время стрельбы в ижевской школе, выписались из больницы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов."Четверо ребят, пострадавшие неделю назад в школе №88, сегодня выписываются из больницы и возвращаются домой. Еще одного ребенка врачи отпустили в прошлую пятницу", - написал он в своём Telegram-канале.По его словам, под наблюдением специалистов остаются трое детей. Все они в удовлетворительном состоянии, опасений за их здоровье нет."Пятнадцать человек - 13 детей и 2 взрослых - под наблюдением московских врачей в федеральных медицинских центрах. Восемь из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро - в тяжелом состоянии, и еще один ребенок, к сожалению, продолжает оставаться в состоянии крайней степени тяжести. Все они - под неусыпным контролем врачей и психологов",- сообщил Бречалов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По данным властей, открывший стрельбу состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

https://ria.ru/20221001/nagrada-1820831373.html

ижевск

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происшествия, александр бречалов, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске