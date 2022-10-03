https://ria.ru/20221003/integratsiya-1821151371.html

Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве

Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве - РИА Новости, 03.10.2022

Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве

Развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, сравнимые с тотальной экономической войной от недружественных государств,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:56

2022-10-03T13:56

2022-10-03T15:32

союзное государство

экономика

россия

михаил мишустин

роман головченко

белоруссия

союзное государство

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, сравнимые с тотальной экономической войной от недружественных государств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.Он подчеркнул, что правительство России придает особое значение укреплению отношений с Минском."Убежден, что развитие интеграции в Союзном государстве также даст эффективный ответ на новые вызовы, которые связаны с санкционным давлением со стороны недружеских государств, сравнимым с тотальной экономической войной", - сказал Мишустин.Он отметил, что принимаются скоординированные меры, направленные на защиту экономической безопасности, технологического суверенитета России и Белоруссии.

https://ria.ru/20221003/belorussiya-1821145989.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, роман головченко, белоруссия, союзное государство