https://ria.ru/20221003/integratsiya-1821151371.html
Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве
Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве - РИА Новости, 03.10.2022
Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве
Развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, сравнимые с тотальной экономической войной от недружественных государств,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:56
2022-10-03T13:56
2022-10-03T15:32
союзное государство
экономика
россия
михаил мишустин
роман головченко
белоруссия
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821179085_0:349:3020:2048_1920x0_80_0_0_1086a2120e40c37b5c6ba96ab7a48d82.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, сравнимые с тотальной экономической войной от недружественных государств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.Он подчеркнул, что правительство России придает особое значение укреплению отношений с Минском."Убежден, что развитие интеграции в Союзном государстве также даст эффективный ответ на новые вызовы, которые связаны с санкционным давлением со стороны недружеских государств, сравнимым с тотальной экономической войной", - сказал Мишустин.Он отметил, что принимаются скоординированные меры, направленные на защиту экономической безопасности, технологического суверенитета России и Белоруссии.
https://ria.ru/20221003/belorussiya-1821145989.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821179085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c1a79d92ca1a5f3309210943b7cf1b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, роман головченко, белоруссия, союзное государство
Союзное государство, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Белоруссия, Союзное государство
13:56 03.10.2022 (обновлено: 15:32 03.10.2022)
Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве
Мишустин: развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, сравнимые с тотальной экономической войной от недружественных государств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.
Он подчеркнул, что правительство России придает особое значение укреплению отношений с Минском.
"Убежден, что развитие интеграции в Союзном государстве также даст эффективный ответ на новые вызовы, которые связаны с санкционным давлением со стороны недружеских государств, сравнимым с тотальной экономической войной", - сказал Мишустин.
Он отметил, что принимаются скоординированные меры, направленные на защиту экономической безопасности, технологического суверенитета России и Белоруссии.