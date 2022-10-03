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Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве - РИА Новости, 03.10.2022
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Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве
Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве - РИА Новости, 03.10.2022
Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве
Развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, сравнимые с тотальной экономической войной от недружественных государств,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:56
2022-10-03T15:32
союзное государство
экономика
россия
михаил мишустин
роман головченко
белоруссия
союзное государство
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, сравнимые с тотальной экономической войной от недружественных государств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.Он подчеркнул, что правительство России придает особое значение укреплению отношений с Минском."Убежден, что развитие интеграции в Союзном государстве также даст эффективный ответ на новые вызовы, которые связаны с санкционным давлением со стороны недружеских государств, сравнимым с тотальной экономической войной", - сказал Мишустин.Он отметил, что принимаются скоординированные меры, направленные на защиту экономической безопасности, технологического суверенитета России и Белоруссии.
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экономика, россия, михаил мишустин, роман головченко, белоруссия, союзное государство
Союзное государство, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Белоруссия, Союзное государство
13:56 03.10.2022 (обновлено: 15:32 03.10.2022)
 
Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве

Мишустин: развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, сравнимые с тотальной экономической войной от недружественных государств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.
Он подчеркнул, что правительство России придает особое значение укреплению отношений с Минском.
"Убежден, что развитие интеграции в Союзном государстве также даст эффективный ответ на новые вызовы, которые связаны с санкционным давлением со стороны недружеских государств, сравнимым с тотальной экономической войной", - сказал Мишустин.
Он отметил, что принимаются скоординированные меры, направленные на защиту экономической безопасности, технологического суверенитета России и Белоруссии.
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Союзное государствоЭкономикаРоссияМихаил МишустинРоман ГоловченкоБелоруссияСоюзное государство
 
 
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