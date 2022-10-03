https://ria.ru/20221003/finlyandiya-1821250621.html
Премьер Финляндии предложила построить ограждения на границе с Россией
Премьер Финляндии предложила построить ограждения на границе с Россией - РИА Новости, 03.10.2022
Премьер Финляндии предложила построить ограждения на границе с Россией
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о наличии оснований для строительства ограждений на части государственной границы с Россией. Об этом она сообщила... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:36
2022-10-03T18:36
2022-10-03T19:32
в мире
санна марин
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мария захарова
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о наличии оснований для строительства ограждений на части государственной границы с Россией. Об этом она сообщила во время поездки в город Йоэнсуу на востоке страны."Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются", — сказала Марин.Премьер выразила надежду, что решение о возможной установке ограждения примут быстро, при этом не уточнила, в какие сроки это должно быть сделано.Весной МВД Финляндии передало в парламент поправки в законодательство, позволяющие закрывать границу в определенных местах, ограничивать количество точек, где принимают запросы об убежище. Они также разрешат строительство барьеров в приграничной зоне и дороги для пограничников вдоль границы.Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1,3 тысячи километров. По оценкам местной пограничной службы, потребуется установить физический барьер длиной не более 260 километров.В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов, которые, по мнению Хельсинки, угрожают отношениям страны с другими государствами. Решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
https://ria.ru/20220930/granitsa-1820558240.html
https://ria.ru/20221003/finlyandiya-1821083890.html
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в мире, санна марин, финляндия, россия, йоэнсуу, мария захарова, евросоюз
В мире, Санна Марин, Финляндия, Россия, Йоэнсуу, Мария Захарова, Евросоюз
18:36 03.10.2022 (обновлено: 19:32 03.10.2022)
Премьер Финляндии предложила построить ограждения на границе с Россией
Премьер Финляндии Марин: есть основания для установки ограждений на границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о наличии оснований для строительства ограждений на части государственной границы с Россией. Об этом она сообщила во время поездки в город Йоэнсуу на востоке страны.
"Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются", — сказала Марин.
Премьер выразила надежду, что решение о возможной установке ограждения примут быстро, при этом не уточнила, в какие сроки это должно быть сделано.
Весной МВД Финляндии передало в парламент поправки в законодательство, позволяющие закрывать границу в определенных местах, ограничивать количество точек, где принимают запросы об убежище. Они также разрешат строительство барьеров в приграничной зоне и дороги для пограничников вдоль границы.
Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1,3 тысячи километров. По оценкам местной пограничной службы, потребуется установить физический барьер длиной не более 260 километров.
В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов, которые, по мнению Хельсинки, угрожают отношениям страны с другими государствами. Решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.
Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.