https://ria.ru/20221003/ekologiya-1821208433.html
Шведский университет оценит ущерб экологии из-за ЧП на "Северных потоках"
Шведский университет оценит ущерб экологии из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2022
Шведский университет оценит ущерб экологии из-за ЧП на "Северных потоках"
Команда специалистов из Гетеборгского университета в Швеции отправилась на места ЧП на "Северных потоках" в Балтийском море, чтобы оценить ущерб экологии в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:47
2022-10-03T16:47
2022-10-03T16:47
в мире
швеция
дания
балтийское море
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Команда специалистов из Гетеборгского университета в Швеции отправилась на места ЧП на "Северных потоках" в Балтийском море, чтобы оценить ущерб экологии в результате этого инцидента, сообщает шведская газета Dagens Nyheter.Как сообщает издание, команда специалистов, состоящая из 11 человек, начала экспедицию в воскресенье утром на исследовательском судне Skagerak. При этом уже в понедельник в полдень команда прибыла в район города Борнхольм, около которого произошли утечки из газопроводов, и приступила к работе. Исследователям предстоит выяснить, в каких местах оказавшийся в море из-за ЧП метан растворился в воде и куда движутся содержащие метан водные массы."Они не будут направляться к самому месту утечки до тех пор пока не проведут систематический анализ водных масс на пути к ней. Они начнут со сбора образцов к западу от утечки", - заявил специалист по морской биологии из Гетеборгского университета Томас Далгрен.По данным газеты, команда включает в себя экспертов по химической и физической океанографии, микробиологии, а также зооплантолога и технического специалиста.Отмечается, что предварительные результаты исследования будут готовы уже в конце текущей недели.В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html
https://ria.ru/20221002/chp-1821039747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, дания, балтийское море, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Дания, Балтийское море, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Шведский университет оценит ущерб экологии из-за ЧП на "Северных потоках"
DN: Гетеборгский университет в Швеции оценит ущерб экологии из-за ЧП на "Северных потоках"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Команда специалистов из Гетеборгского университета в Швеции отправилась на места ЧП на "Северных потоках" в Балтийском море, чтобы оценить ущерб экологии в результате этого инцидента, сообщает
шведская газета Dagens Nyheter.
Как сообщает издание, команда специалистов, состоящая из 11 человек, начала экспедицию в воскресенье утром на исследовательском судне Skagerak. При этом уже в понедельник в полдень команда прибыла в район города Борнхольм, около которого произошли утечки из газопроводов, и приступила к работе. Исследователям предстоит выяснить, в каких местах оказавшийся в море из-за ЧП метан растворился в воде и куда движутся содержащие метан водные массы.
"Они не будут направляться к самому месту утечки до тех пор пока не проведут систематический анализ водных масс на пути к ней. Они начнут со сбора образцов к западу от утечки", - заявил специалист по морской биологии из Гетеборгского университета Томас Далгрен.
По данным газеты, команда включает в себя экспертов по химической и физической океанографии, микробиологии, а также зооплантолога и технического специалиста.
Отмечается, что предварительные результаты исследования будут готовы уже в конце текущей недели.
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
. Германия
, Дания
и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ
о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.