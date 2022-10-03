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Аксенов сообщил, когда резервисты из Крыма получат экипировку и снаряжение - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/ekipirovka-1821233195.html
Аксенов сообщил, когда резервисты из Крыма получат экипировку и снаряжение
Аксенов сообщил, когда резервисты из Крыма получат экипировку и снаряжение - РИА Новости, 03.10.2022
Аксенов сообщил, когда резервисты из Крыма получат экипировку и снаряжение
Все резервисты Крыма, призванные в рамках частичной мобилизации, получат в ближайший месяц зимнюю экипировку и снаряжение, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:41
2022-10-03T17:43
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
россия
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Все резервисты Крыма, призванные в рамках частичной мобилизации, получат в ближайший месяц зимнюю экипировку и снаряжение, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."До 20 октября военнослужащим будут переданы современные средства индивидуальной защиты – бронежилеты, легкие и прочные шлемы, а также комплекты термобелья. В период с 15 октября по 7 ноября – демисезонные тактические ботинки с утепленными стельками. Тактическими зимними ботинками мобилизованных снабдят до середины декабря. До 1 ноября нашим воинам будут переданы спальные мешки и утепленные резиновые коврики". – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, бойцам отправлено более 20 беспилотников и необходимое оборудование для спецподразделений. Он уточнил, что дополнительную экипировку крымчан, призванных в рамках частичной мобилизации, регион осуществляет с помощью представителей бизнеса."Приложим все силы, чтобы каждый крымчанин, принимающий участие в специальной военной операции, был обеспечен всем необходимым. Прошу принять это во внимание и учесть при подготовке к мобилизации. Всесторонняя поддержка наших воинов, всех тех, кто защищает Россию от нацистов, – это наш долг", - написал Аксенов.
россия
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сергей аксенов (политик), россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Россия, Частичная мобилизация в России
17:41 03.10.2022 (обновлено: 17:43 03.10.2022)
 
Аксенов сообщил, когда резервисты из Крыма получат экипировку и снаряжение

Глава Крыма Аксенов: резервисты получат зимнюю экипировку и снаряжение в ближайший месяц

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Все резервисты Крыма, призванные в рамках частичной мобилизации, получат в ближайший месяц зимнюю экипировку и снаряжение, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"До 20 октября военнослужащим будут переданы современные средства индивидуальной защиты – бронежилеты, легкие и прочные шлемы, а также комплекты термобелья. В период с 15 октября по 7 ноября – демисезонные тактические ботинки с утепленными стельками. Тактическими зимними ботинками мобилизованных снабдят до середины декабря. До 1 ноября нашим воинам будут переданы спальные мешки и утепленные резиновые коврики". – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, бойцам отправлено более 20 беспилотников и необходимое оборудование для спецподразделений. Он уточнил, что дополнительную экипировку крымчан, призванных в рамках частичной мобилизации, регион осуществляет с помощью представителей бизнеса.
"Приложим все силы, чтобы каждый крымчанин, принимающий участие в специальной военной операции, был обеспечен всем необходимым. Прошу принять это во внимание и учесть при подготовке к мобилизации. Всесторонняя поддержка наших воинов, всех тех, кто защищает Россию от нацистов, – это наш долг", - написал Аксенов.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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