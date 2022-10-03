https://ria.ru/20221003/ekipirovka-1821233195.html

Аксенов сообщил, когда резервисты из Крыма получат экипировку и снаряжение

Аксенов сообщил, когда резервисты из Крыма получат экипировку и снаряжение - РИА Новости, 03.10.2022

Аксенов сообщил, когда резервисты из Крыма получат экипировку и снаряжение

Все резервисты Крыма, призванные в рамках частичной мобилизации, получат в ближайший месяц зимнюю экипировку и снаряжение, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:41

2022-10-03T17:41

2022-10-03T17:43

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

россия

частичная мобилизация в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Все резервисты Крыма, призванные в рамках частичной мобилизации, получат в ближайший месяц зимнюю экипировку и снаряжение, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."До 20 октября военнослужащим будут переданы современные средства индивидуальной защиты – бронежилеты, легкие и прочные шлемы, а также комплекты термобелья. В период с 15 октября по 7 ноября – демисезонные тактические ботинки с утепленными стельками. Тактическими зимними ботинками мобилизованных снабдят до середины декабря. До 1 ноября нашим воинам будут переданы спальные мешки и утепленные резиновые коврики". – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, бойцам отправлено более 20 беспилотников и необходимое оборудование для спецподразделений. Он уточнил, что дополнительную экипировку крымчан, призванных в рамках частичной мобилизации, регион осуществляет с помощью представителей бизнеса."Приложим все силы, чтобы каждый крымчанин, принимающий участие в специальной военной операции, был обеспечен всем необходимым. Прошу принять это во внимание и учесть при подготовке к мобилизации. Всесторонняя поддержка наших воинов, всех тех, кто защищает Россию от нацистов, – это наш долг", - написал Аксенов.

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей аксенов (политик), россия, частичная мобилизация в россии