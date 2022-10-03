17:41 03.10.2022 (обновлено: 17:43 03.10.2022)
Аксенов сообщил, когда резервисты из Крыма получат экипировку и снаряжение
Глава Крыма Аксенов: резервисты получат зимнюю экипировку и снаряжение в ближайший месяц
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Все резервисты Крыма, призванные в рамках частичной мобилизации, получат в ближайший месяц зимнюю экипировку и снаряжение, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"До 20 октября военнослужащим будут переданы современные средства индивидуальной защиты – бронежилеты, легкие и прочные шлемы, а также комплекты термобелья. В период с 15 октября по 7 ноября – демисезонные тактические ботинки с утепленными стельками. Тактическими зимними ботинками мобилизованных снабдят до середины декабря. До 1 ноября нашим воинам будут переданы спальные мешки и утепленные резиновые коврики". – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, бойцам отправлено более 20 беспилотников и необходимое оборудование для спецподразделений. Он уточнил, что дополнительную экипировку крымчан, призванных в рамках частичной мобилизации, регион осуществляет с помощью представителей бизнеса.
"Приложим все силы, чтобы каждый крымчанин, принимающий участие в специальной военной операции, был обеспечен всем необходимым. Прошу принять это во внимание и учесть при подготовке к мобилизации. Всесторонняя поддержка наших воинов, всех тех, кто защищает Россию от нацистов, – это наш долг", - написал Аксенов.