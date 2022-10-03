https://ria.ru/20221003/donbass-1821139257.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 03.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:18

2022-10-03T13:18

2022-10-03T13:18

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

макеевка

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.25 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 12.40 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

донецк (днр)

макеевка

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), макеевка, украина, донбасс, вооруженные силы украины