Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.25 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 12.40 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.