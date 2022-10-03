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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/donbass-1821139257.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:18
2022-10-03T13:18
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
макеевка
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.25 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 12.40 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецк (днр)
макеевка
украина
донбасс
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происшествия, донецк (днр), макеевка, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Макеевка, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
13:18 03.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.25 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Ведомство добавило, что в 12.40 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)МакеевкаУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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