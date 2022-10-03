13:08 03.10.2022 (обновлено: 17:46 03.10.2022)
Украинские войска попали в "огневой мешок" на территории ЛНР
Офицер Народной милиции Марочко сообщил о попадании украинских войск в огневой мешок в ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска на территории Луганской Народной Республики попали в "огневой мешок", заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Им (украинским войскам. — Прим. ред.) удалось продвинуться на небольшое расстояние — полтора-два километра. И это было сделано для того, чтобы Зеленский заявлял об очередных успехах. Но только он умалчивает, что отправил своих бойцов на верную смерть. Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон наших сил и России — с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР", — сообщил офицер Народной милиции.
По его словам, киевский режим планомерно уничтожает своих солдат. В действиях ВСУ нет "никакой абсолютно тактики и стратегии", заключил Марочко.
Владимир Путин 30 сентября подписал в Кремле с главой ЛНР Леонидом Пасечником международный договор о принятии республики в состав России по итогам референдума. Аналогичные соглашения глава государства подписал с руководителями ДНР, Херсонской и Луганской областей. Конституционный суд признал договоры соответствующими Основному закону, теперь их должна ратифицировать Госдума и рассмотреть Совет Федерации.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.