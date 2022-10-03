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Украинские войска попали в "огневой мешок" на территории ЛНР - РИА Новости, 03.10.2022
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Украинские войска попали в "огневой мешок" на территории ЛНР
Украинские войска попали в "огневой мешок" на территории ЛНР - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские войска попали в "огневой мешок" на территории ЛНР
Украинские войска на территории Луганской Народной Республики попали в "огневой мешок", заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:08
2022-10-03T17:46
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
луганская народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
донбасс
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска на территории Луганской Народной Республики попали в "огневой мешок", заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Им (украинским войскам. — Прим. ред.) удалось продвинуться на небольшое расстояние — полтора-два километра. И это было сделано для того, чтобы Зеленский заявлял об очередных успехах. Но только он умалчивает, что отправил своих бойцов на верную смерть. Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон наших сил и России — с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР", — сообщил офицер Народной милиции.По его словам, киевский режим планомерно уничтожает своих солдат. В действиях ВСУ нет "никакой абсолютно тактики и стратегии", заключил Марочко.Владимир Путин 30 сентября подписал в Кремле с главой ЛНР Леонидом Пасечником международный договор о принятии республики в состав России по итогам референдума. Аналогичные соглашения глава государства подписал с руководителями ДНР, Херсонской и Луганской областей. Конституционный суд признал договоры соответствующими Основному закону, теперь их должна ратифицировать Госдума и рассмотреть Совет Федерации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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луганская народная республика
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безопасность, андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР, Донбасс
13:08 03.10.2022 (обновлено: 17:46 03.10.2022)
 
Украинские войска попали в "огневой мешок" на территории ЛНР

Офицер Народной милиции Марочко сообщил о попадании украинских войск в огневой мешок в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска на территории Луганской Народной Республики попали в "огневой мешок", заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Им (украинским войскам. — Прим. ред.) удалось продвинуться на небольшое расстояние — полтора-два километра. И это было сделано для того, чтобы Зеленский заявлял об очередных успехах. Но только он умалчивает, что отправил своих бойцов на верную смерть. Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон наших сил и России — с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР", — сообщил офицер Народной милиции.
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По его словам, киевский режим планомерно уничтожает своих солдат. В действиях ВСУ нет "никакой абсолютно тактики и стратегии", заключил Марочко.
Владимир Путин 30 сентября подписал в Кремле с главой ЛНР Леонидом Пасечником международный договор о принятии республики в состав России по итогам референдума. Аналогичные соглашения глава государства подписал с руководителями ДНР, Херсонской и Луганской областей. Конституционный суд признал договоры соответствующими Основному закону, теперь их должна ратифицировать Госдума и рассмотреть Совет Федерации.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ЛНРДонбасс
 
 
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