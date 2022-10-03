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Украинские войска попали в "огневой мешок" на территории ЛНР

Украинские войска попали в "огневой мешок" на территории ЛНР - РИА Новости, 03.10.2022

Украинские войска попали в "огневой мешок" на территории ЛНР

Украинские войска на территории Луганской Народной Республики попали в "огневой мешок", заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:08

2022-10-03T13:08

2022-10-03T17:46

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей марочко

луганская народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

донбасс

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украинские войска на территории Луганской Народной Республики попали в "огневой мешок", заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Им (украинским войскам. — Прим. ред.) удалось продвинуться на небольшое расстояние — полтора-два километра. И это было сделано для того, чтобы Зеленский заявлял об очередных успехах. Но только он умалчивает, что отправил своих бойцов на верную смерть. Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон наших сил и России — с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР", — сообщил офицер Народной милиции.По его словам, киевский режим планомерно уничтожает своих солдат. В действиях ВСУ нет "никакой абсолютно тактики и стратегии", заключил Марочко.Владимир Путин 30 сентября подписал в Кремле с главой ЛНР Леонидом Пасечником международный договор о принятии республики в состав России по итогам референдума. Аналогичные соглашения глава государства подписал с руководителями ДНР, Херсонской и Луганской областей. Конституционный суд признал договоры соответствующими Основному закону, теперь их должна ратифицировать Госдума и рассмотреть Совет Федерации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр, донбасс