https://ria.ru/20221003/dogovory-1821106651.html

Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов

Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022

Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в понедельник законы о ратификации международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:45

2022-10-03T11:45

2022-10-03T11:45

политика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в понедельник законы о ратификации международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и рекомендовал верхней палате одобрить их.Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, совет федерации рф, херсонская область