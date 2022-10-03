https://ria.ru/20221003/dogovory-1821106651.html
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в понедельник законы о ратификации международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:45
2022-10-03T11:45
2022-10-03T11:45
политика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в понедельник законы о ратификации международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и рекомендовал верхней палате одобрить их.Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, совет федерации рф, херсонская область
Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Херсонская область
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов
Конституционный комитет СФ поддержал законы о ратификации договоров с новыми регионами