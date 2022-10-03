Рейтинг@Mail.ru
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/dogovory-1821106651.html
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в понедельник законы о ратификации международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:45
2022-10-03T11:45
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
совет федерации рф
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в понедельник законы о ратификации международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и рекомендовал верхней палате одобрить их.Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, совет федерации рф, херсонская область
Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Херсонская область
11:45 03.10.2022
 
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов

Конституционный комитет СФ поддержал законы о ратификации договоров с новыми регионами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в понедельник законы о ратификации международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и рекомендовал верхней палате одобрить их.
Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьСовет Федерации РФХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала