Правовые акты ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода
Нормативные правовые акты ДНР и ЛНР будут действовать до окончания переходного периода
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нормативные правовые акты ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия соответствующего правового акта РФ, следует из опубликованных текстов договоров.
Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики действуют на территории Донецкой Народной Республики до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта Донецкой Народной Республики", - говорится в тексте договора между РФ и ДНР.
Аналогичный пункт прописан в договоре между РФ и ЛНР.
Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года, следует из постановлений Конституционного суда РФ.
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