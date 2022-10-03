https://ria.ru/20221003/dogovory-1821097565.html

Правовые акты ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода

Правовые акты ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода - РИА Новости, 03.10.2022

Правовые акты ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода

Нормативные правовые акты ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия соответствующего правового акта РФ, следует из опубликованных... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:07

2022-10-03T11:07

2022-10-03T11:07

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нормативные правовые акты ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия соответствующего правового акта РФ, следует из опубликованных текстов договоров.Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.Аналогичный пункт прописан в договоре между РФ и ЛНР.Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года, следует из постановлений Конституционного суда РФ.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика