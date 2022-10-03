https://ria.ru/20221003/burkinafaso-1821120405.html

В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с новым режимом в Буркина-Фасо

В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с новым режимом в Буркина-Фасо - РИА Новости, 03.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с новым режимом в Буркина-Фасо

Кремль хотел бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:35

2022-10-03T12:35

2022-10-03T12:35

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россия

буркина-фасо

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кремль хотел бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий."Мы хотели бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, обеспечить полный порядок в стране и как можно быстрее вернуть в рамки легитимности", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве сотрудничать с новым режимом Буркина-Фасо.

https://ria.ru/20221001/frantsiya-1820903402.html

россия

буркина-фасо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, буркина-фасо, дмитрий песков