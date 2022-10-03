В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с новым режимом в Буркина-Фасо
Песков: Кремль хотел бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась
© AP Photo / Sophie GarciaМужчина с портретом подполковника Поля Анри Сандаого Дамиба
© AP Photo / Sophie Garcia
Мужчина с портретом подполковника Поля Анри Сандаого Дамиба. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кремль хотел бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
"Мы хотели бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, обеспечить полный порядок в стране и как можно быстрее вернуть в рамки легитимности", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве сотрудничать с новым режимом Буркина-Фасо.
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