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В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с новым режимом в Буркина-Фасо - РИА Новости, 03.10.2022
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В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с новым режимом в Буркина-Фасо
В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с новым режимом в Буркина-Фасо - РИА Новости, 03.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с новым режимом в Буркина-Фасо
Кремль хотел бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:35
2022-10-03T12:35
в мире
россия
буркина-фасо
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кремль хотел бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий."Мы хотели бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, обеспечить полный порядок в стране и как можно быстрее вернуть в рамки легитимности", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве сотрудничать с новым режимом Буркина-Фасо.
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в мире, россия, буркина-фасо, дмитрий песков
В мире, Россия, Буркина-Фасо, Дмитрий Песков
12:35 03.10.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с новым режимом в Буркина-Фасо

Песков: Кремль хотел бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась

© AP Photo / Sophie GarciaМужчина с портретом подполковника Поля Анри Сандаого Дамиба
Мужчина с портретом подполковника Поля Анри Сандаого Дамиба - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Sophie Garcia
Мужчина с портретом подполковника Поля Анри Сандаого Дамиба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кремль хотел бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
"Мы хотели бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, обеспечить полный порядок в стране и как можно быстрее вернуть в рамки легитимности", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве сотрудничать с новым режимом Буркина-Фасо.
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Франция отвергает свою причастность к событиям в Буркина-Фасо
 
В миреРоссияБуркина-ФасоДмитрий Песков
 
 
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