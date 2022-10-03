https://ria.ru/20221003/belorussiya-1821145989.html

Лукашенко: из-за санкций перед Белоруссией открылся необъятный рынок России

Лукашенко: из-за санкций перед Белоруссией открылся необъятный рынок России - РИА Новости, 03.10.2022

Лукашенко: из-за санкций перед Белоруссией открылся необъятный рынок России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне западных санкций перед белорусскими производителями открылся необъятный рынок РФ, и поручил... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:37

2022-10-03T13:37

2022-10-03T13:38

экономика

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

китай

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg

МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне западных санкций перед белорусскими производителями открылся необъятный рынок РФ, и поручил предприятиям воспользоваться этой возможностью эффективно, его слова цитирует Sputnik Беларусь."Сегодня очень серьезно и много мы работаем с Россией по всем направлениям, по импортозамещению. Оттуда ушли западные компании. Открылся необъятный рынок. Конечно, мы там одни не справимся дефицит этот заполнить. Мы вместе с россиянами в этом плане работаем. Но и наша продукция - промышленная, сельскохозяйственная и не только - очень востребована в Российской Федерации - от военно-промышленного комплекса до продуктов питания. Пожалуйста, включайтесь", - сказал Лукашенко, принимая кадровые решения о назначении руководителей местных органов власти.Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин на переговорах постоянно говорит о том, что именно надо России и что может сделать Белоруссия. "И добавляет: "Я же деньги плачу". Это же не бесплатно", - продолжил белорусский лидер.Президент подчеркнул, что для сельского хозяйства Белоруссии выдался благоприятный год, и произведенное продовольствие, помимо России, можно также успешно продать в Китае. "Мы все можем продать в России, Китае. Более того, эти страны готовы купить и вдвое больше белорусской продукции ... В два раза можем еще увеличивать производство, и мы продадим это все по хорошим ценам. То есть открылся рынок и цены приличные. Поэтому по сельскому хозяйству у нас вообще не должно быть никаких проблем", - констатировал Лукашенко.Он поручил принять меры, чтобы завершить уборочную кампанию и вовремя подготовиться к весеннему севу. "Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу", - сказал президент.При этом Лукашенко не исключил, что к уборке урожая при необходимости можно привлекать учащихся и студентов. "Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне", - подчеркнул глава государства.Поэтому, констатировал он, оправдания невыполнению на местах поставленных задач в сфере АПК будут неуместны. "Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, - не принимаются. Забудьте об этом ", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20220923/belorussiya-1818944190.html

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819477888.html

https://ria.ru/20220523/otnosheniya-1789736453.html

россия

белоруссия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, китай, санкции, санкции в отношении россии