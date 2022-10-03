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Лукашенко: из-за санкций перед Белоруссией открылся необъятный рынок России - РИА Новости, 03.10.2022
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Лукашенко: из-за санкций перед Белоруссией открылся необъятный рынок России
Лукашенко: из-за санкций перед Белоруссией открылся необъятный рынок России - РИА Новости, 03.10.2022
Лукашенко: из-за санкций перед Белоруссией открылся необъятный рынок России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне западных санкций перед белорусскими производителями открылся необъятный рынок РФ, и поручил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:37
2022-10-03T13:38
экономика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
китай
санкции
санкции в отношении россии
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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне западных санкций перед белорусскими производителями открылся необъятный рынок РФ, и поручил предприятиям воспользоваться этой возможностью эффективно, его слова цитирует Sputnik Беларусь."Сегодня очень серьезно и много мы работаем с Россией по всем направлениям, по импортозамещению. Оттуда ушли западные компании. Открылся необъятный рынок. Конечно, мы там одни не справимся дефицит этот заполнить. Мы вместе с россиянами в этом плане работаем. Но и наша продукция - промышленная, сельскохозяйственная и не только - очень востребована в Российской Федерации - от военно-промышленного комплекса до продуктов питания. Пожалуйста, включайтесь", - сказал Лукашенко, принимая кадровые решения о назначении руководителей местных органов власти.Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин на переговорах постоянно говорит о том, что именно надо России и что может сделать Белоруссия. "И добавляет: "Я же деньги плачу". Это же не бесплатно", - продолжил белорусский лидер.Президент подчеркнул, что для сельского хозяйства Белоруссии выдался благоприятный год, и произведенное продовольствие, помимо России, можно также успешно продать в Китае. "Мы все можем продать в России, Китае. Более того, эти страны готовы купить и вдвое больше белорусской продукции ... В два раза можем еще увеличивать производство, и мы продадим это все по хорошим ценам. То есть открылся рынок и цены приличные. Поэтому по сельскому хозяйству у нас вообще не должно быть никаких проблем", - констатировал Лукашенко.Он поручил принять меры, чтобы завершить уборочную кампанию и вовремя подготовиться к весеннему севу. "Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу", - сказал президент.При этом Лукашенко не исключил, что к уборке урожая при необходимости можно привлекать учащихся и студентов. "Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне", - подчеркнул глава государства.Поэтому, констатировал он, оправдания невыполнению на местах поставленных задач в сфере АПК будут неуместны. "Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, - не принимаются. Забудьте об этом ", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20220923/belorussiya-1818944190.html
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819477888.html
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экономика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, китай, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Китай, Санкции, Санкции в отношении России
13:37 03.10.2022 (обновлено: 13:38 03.10.2022)
 
Лукашенко: из-за санкций перед Белоруссией открылся необъятный рынок России

Лукашенко: из-за санкций для белорусских производителей открылся необъятный рынок России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне западных санкций перед белорусскими производителями открылся необъятный рынок РФ, и поручил предприятиям воспользоваться этой возможностью эффективно, его слова цитирует Sputnik Беларусь.
"Сегодня очень серьезно и много мы работаем с Россией по всем направлениям, по импортозамещению. Оттуда ушли западные компании. Открылся необъятный рынок. Конечно, мы там одни не справимся дефицит этот заполнить. Мы вместе с россиянами в этом плане работаем. Но и наша продукция - промышленная, сельскохозяйственная и не только - очень востребована в Российской Федерации - от военно-промышленного комплекса до продуктов питания. Пожалуйста, включайтесь", - сказал Лукашенко, принимая кадровые решения о назначении руководителей местных органов власти.
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Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин на переговорах постоянно говорит о том, что именно надо России и что может сделать Белоруссия. "И добавляет: "Я же деньги плачу". Это же не бесплатно", - продолжил белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что для сельского хозяйства Белоруссии выдался благоприятный год, и произведенное продовольствие, помимо России, можно также успешно продать в Китае. "Мы все можем продать в России, Китае. Более того, эти страны готовы купить и вдвое больше белорусской продукции ... В два раза можем еще увеличивать производство, и мы продадим это все по хорошим ценам. То есть открылся рынок и цены приличные. Поэтому по сельскому хозяйству у нас вообще не должно быть никаких проблем", - констатировал Лукашенко.
Он поручил принять меры, чтобы завершить уборочную кампанию и вовремя подготовиться к весеннему севу. "Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу", - сказал президент.
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При этом Лукашенко не исключил, что к уборке урожая при необходимости можно привлекать учащихся и студентов. "Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне", - подчеркнул глава государства.
Поэтому, констатировал он, оправдания невыполнению на местах поставленных задач в сфере АПК будут неуместны. "Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, - не принимаются. Забудьте об этом ", - заявил Лукашенко.
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