https://ria.ru/20221003/aktsizy-1821180125.html

Текслер предложил передать в бюджеты регионов часть акцизов на табак

Текслер предложил передать в бюджеты регионов часть акцизов на табак - РИА Новости, 03.10.2022

Текслер предложил передать в бюджеты регионов часть акцизов на табак

Челябинский губернатор Алексей Текслер высказал ряд предложений по обеспечению бюджетной сбалансированности регионов, в том числе индексировать объем дотаций на РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:26

2022-10-03T15:26

2022-10-03T15:26

челябинская область

экономика

алексей текслер

антон силуанов

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер высказал ряд предложений по обеспечению бюджетной сбалансированности регионов, в том числе индексировать объем дотаций на выравнивание бюджетов, начать частичное зачисление акцизов на табак в бюджеты регионов и сделать инфраструктурные бюджетные кредиты постоянными, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.Глава региона как руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Экономика и финансы" выступил с предложениями по сохранению устойчивости бюджетов регионов на публичных слушаниях Совета Федерации РФ, посвященных обсуждению параметров проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."Текслер высказал ряд предложений по обеспечению бюджетной устойчивости субъектов: индексировать объем дотаций на выравнивание бюджетов, за счет плановой ежегодной индексации акцизов на табак начать их частичное зачисление в бюджеты регионов и постепенно довести долю субъектов в зачислениях по ним до 10%, сделать инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) постоянно действующим механизмом поддержки, ведь они помогают в реализации крупных проектов", - говорится в сообщении.По словам Текслера, сейчас на следующий год индексация объема дотаций на выравнивание бюджетов заложена в размере 8,5% - это выше изначально обсуждавшихся 7% и выше прогноза инфляции в 5,5% на следующий год. "Спасибо за пересмотр индексации вверх, но это так и не покрывает инфляцию этого года. Она по текущему прогнозу составит 12,4%, и мы считаем, ее нужно учитывать полностью. Предлагаем вернуться к теме в течение года и изыскать соответствующие средства по мере исполнения бюджета. Аналогичным образом не была покрыта инфляция прошлого года. Поэтому предлагаем внести изменения в 131-ю статью Бюджетного кодекса, чтобы учитывать накопленную инфляцию текущего года", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Также он отметил, что есть решение продолжить выдачу ИБК в 2026 году, и было бы правильно пойти до конца, сделав инструмент ИБК постоянно действующим. "С каким ежегодным финансированием – предмет для дискуссий. Главное, чтобы все знали, что такой инструмент будет, и спокойно готовили проекты под серьезные инфраструктурные задачи", - пояснил Текслер.Кроме того, губернатор предложил усовершенствовать механизм учета госгарантий в рамках долга. "Сейчас долгом считается 100% их выбранного объема, хотя гарантия – это поручительство. При ответственном обращении она не несёт расходов для бюджета, в том числе на своё обслуживание. Использование этого инструмента необходимо сделать более гибким, чтобы регионы могли более эффективно работать с долгом. И высвободившийся ресурс направлять на новые инвестиционные проекты или первоочередные расходы, а значит, на развитие", - сказал Текслер."Алексей Леонидович высказал предложения от комиссии Госсовета по финансам и бюджету, поэтому мы можем считать, что это такие обобщённые предложения губернаторов, членов комиссии, которые обсуждались в рамках Государственного совета", - цитирует пресс-служба слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко.С основным докладом на парламентских слушаниях выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Говоря о межбюджетных отношениях, министр подчеркнул, что продолжится финансовая поддержка регионов со стороны федерального бюджета. Межбюджетные трансферты в 2023 году определены в размере 3,2 триллиона рублей, из которых на реализацию национальных проектов предусмотрено около 900 миллиардов рублей, уточнил он. Будет оказана поддержка по обеспечению выплаты заработной платы и увеличения МРОТ, продолжится реализация инфраструктурных кредитов, выдача льготных займов, будет развернута поддержка на строительство и модернизацию инфраструктуры через фонд ЖКХ, сказал министр. В целях адаптации регионов в связи с отменой консолидированных групп налогоплательщиков предусмотрен компенсирующий механизм. "Приоритетом на ближайшую трехлетку станет полноценная интеграция новых регионов в состав РФ. В бюджете предусмотрены на это необходимые ресурсы", — цитирует пресс-служба Совфеда слова Силуанова.

https://ria.ru/20220923/biznes-1819011682.html

https://ria.ru/20220914/moloko-1816649193.html

https://ria.ru/20220908/m5-1815515525.html

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Евгения Нефедова

экономика, алексей текслер, антон силуанов, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф