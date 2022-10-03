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Текслер предложил передать в бюджеты регионов часть акцизов на табак - РИА Новости, 03.10.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20221003/aktsizy-1821180125.html
Текслер предложил передать в бюджеты регионов часть акцизов на табак
Текслер предложил передать в бюджеты регионов часть акцизов на табак - РИА Новости, 03.10.2022
Текслер предложил передать в бюджеты регионов часть акцизов на табак
Челябинский губернатор Алексей Текслер высказал ряд предложений по обеспечению бюджетной сбалансированности регионов, в том числе индексировать объем дотаций на РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:26
2022-10-03T15:26
челябинская область
экономика
алексей текслер
антон силуанов
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер высказал ряд предложений по обеспечению бюджетной сбалансированности регионов, в том числе индексировать объем дотаций на выравнивание бюджетов, начать частичное зачисление акцизов на табак в бюджеты регионов и сделать инфраструктурные бюджетные кредиты постоянными, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.Глава региона как руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Экономика и финансы" выступил с предложениями по сохранению устойчивости бюджетов регионов на публичных слушаниях Совета Федерации РФ, посвященных обсуждению параметров проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."Текслер высказал ряд предложений по обеспечению бюджетной устойчивости субъектов: индексировать объем дотаций на выравнивание бюджетов, за счет плановой ежегодной индексации акцизов на табак начать их частичное зачисление в бюджеты регионов и постепенно довести долю субъектов в зачислениях по ним до 10%, сделать инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) постоянно действующим механизмом поддержки, ведь они помогают в реализации крупных проектов", - говорится в сообщении.По словам Текслера, сейчас на следующий год индексация объема дотаций на выравнивание бюджетов заложена в размере 8,5% - это выше изначально обсуждавшихся 7% и выше прогноза инфляции в 5,5% на следующий год. "Спасибо за пересмотр индексации вверх, но это так и не покрывает инфляцию этого года. Она по текущему прогнозу составит 12,4%, и мы считаем, ее нужно учитывать полностью. Предлагаем вернуться к теме в течение года и изыскать соответствующие средства по мере исполнения бюджета. Аналогичным образом не была покрыта инфляция прошлого года. Поэтому предлагаем внести изменения в 131-ю статью Бюджетного кодекса, чтобы учитывать накопленную инфляцию текущего года", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Также он отметил, что есть решение продолжить выдачу ИБК в 2026 году, и было бы правильно пойти до конца, сделав инструмент ИБК постоянно действующим. "С каким ежегодным финансированием – предмет для дискуссий. Главное, чтобы все знали, что такой инструмент будет, и спокойно готовили проекты под серьезные инфраструктурные задачи", - пояснил Текслер.Кроме того, губернатор предложил усовершенствовать механизм учета госгарантий в рамках долга. "Сейчас долгом считается 100% их выбранного объема, хотя гарантия – это поручительство. При ответственном обращении она не несёт расходов для бюджета, в том числе на своё обслуживание. Использование этого инструмента необходимо сделать более гибким, чтобы регионы могли более эффективно работать с долгом. И высвободившийся ресурс направлять на новые инвестиционные проекты или первоочередные расходы, а значит, на развитие", - сказал Текслер."Алексей Леонидович высказал предложения от комиссии Госсовета по финансам и бюджету, поэтому мы можем считать, что это такие обобщённые предложения губернаторов, членов комиссии, которые обсуждались в рамках Государственного совета", - цитирует пресс-служба слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко.С основным докладом на парламентских слушаниях выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Говоря о межбюджетных отношениях, министр подчеркнул, что продолжится финансовая поддержка регионов со стороны федерального бюджета. Межбюджетные трансферты в 2023 году определены в размере 3,2 триллиона рублей, из которых на реализацию национальных проектов предусмотрено около 900 миллиардов рублей, уточнил он. Будет оказана поддержка по обеспечению выплаты заработной платы и увеличения МРОТ, продолжится реализация инфраструктурных кредитов, выдача льготных займов, будет развернута поддержка на строительство и модернизацию инфраструктуры через фонд ЖКХ, сказал министр. В целях адаптации регионов в связи с отменой консолидированных групп налогоплательщиков предусмотрен компенсирующий механизм. "Приоритетом на ближайшую трехлетку станет полноценная интеграция новых регионов в состав РФ. В бюджете предусмотрены на это необходимые ресурсы", — цитирует пресс-служба Совфеда слова Силуанова.
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экономика, алексей текслер, антон силуанов, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф
Челябинская область, Экономика, Алексей Текслер, Антон Силуанов, Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ
15:26 03.10.2022
 
Текслер предложил передать в бюджеты регионов часть акцизов на табак

Челябинский губернатор предложил передать в бюджеты регионов часть акцизов на табак

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер высказал ряд предложений по обеспечению бюджетной сбалансированности регионов, в том числе индексировать объем дотаций на выравнивание бюджетов, начать частичное зачисление акцизов на табак в бюджеты регионов и сделать инфраструктурные бюджетные кредиты постоянными, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
Глава региона как руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Экономика и финансы" выступил с предложениями по сохранению устойчивости бюджетов регионов на публичных слушаниях Совета Федерации РФ, посвященных обсуждению параметров проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
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"Текслер высказал ряд предложений по обеспечению бюджетной устойчивости субъектов: индексировать объем дотаций на выравнивание бюджетов, за счет плановой ежегодной индексации акцизов на табак начать их частичное зачисление в бюджеты регионов и постепенно довести долю субъектов в зачислениях по ним до 10%, сделать инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) постоянно действующим механизмом поддержки, ведь они помогают в реализации крупных проектов", - говорится в сообщении.
По словам Текслера, сейчас на следующий год индексация объема дотаций на выравнивание бюджетов заложена в размере 8,5% - это выше изначально обсуждавшихся 7% и выше прогноза инфляции в 5,5% на следующий год. "Спасибо за пересмотр индексации вверх, но это так и не покрывает инфляцию этого года. Она по текущему прогнозу составит 12,4%, и мы считаем, ее нужно учитывать полностью. Предлагаем вернуться к теме в течение года и изыскать соответствующие средства по мере исполнения бюджета. Аналогичным образом не была покрыта инфляция прошлого года. Поэтому предлагаем внести изменения в 131-ю статью Бюджетного кодекса, чтобы учитывать накопленную инфляцию текущего года", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Также он отметил, что есть решение продолжить выдачу ИБК в 2026 году, и было бы правильно пойти до конца, сделав инструмент ИБК постоянно действующим. "С каким ежегодным финансированием – предмет для дискуссий. Главное, чтобы все знали, что такой инструмент будет, и спокойно готовили проекты под серьезные инфраструктурные задачи", - пояснил Текслер.
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Кроме того, губернатор предложил усовершенствовать механизм учета госгарантий в рамках долга. "Сейчас долгом считается 100% их выбранного объема, хотя гарантия – это поручительство. При ответственном обращении она не несёт расходов для бюджета, в том числе на своё обслуживание. Использование этого инструмента необходимо сделать более гибким, чтобы регионы могли более эффективно работать с долгом. И высвободившийся ресурс направлять на новые инвестиционные проекты или первоочередные расходы, а значит, на развитие", - сказал Текслер.
"Алексей Леонидович высказал предложения от комиссии Госсовета по финансам и бюджету, поэтому мы можем считать, что это такие обобщённые предложения губернаторов, членов комиссии, которые обсуждались в рамках Государственного совета", - цитирует пресс-служба слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
С основным докладом на парламентских слушаниях выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Говоря о межбюджетных отношениях, министр подчеркнул, что продолжится финансовая поддержка регионов со стороны федерального бюджета. Межбюджетные трансферты в 2023 году определены в размере 3,2 триллиона рублей, из которых на реализацию национальных проектов предусмотрено около 900 миллиардов рублей, уточнил он. Будет оказана поддержка по обеспечению выплаты заработной платы и увеличения МРОТ, продолжится реализация инфраструктурных кредитов, выдача льготных займов, будет развернута поддержка на строительство и модернизацию инфраструктуры через фонд ЖКХ, сказал министр. В целях адаптации регионов в связи с отменой консолидированных групп налогоплательщиков предусмотрен компенсирующий механизм. "Приоритетом на ближайшую трехлетку станет полноценная интеграция новых регионов в состав РФ. В бюджете предусмотрены на это необходимые ресурсы", — цитирует пресс-служба Совфеда слова Силуанова.
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