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Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов - РИА Новости, 02.10.2022
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Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов
Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов - РИА Новости, 02.10.2022
Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов
Британия собирается приобрести два специализированных судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:49
2022-10-02T21:49
в мире
бен уоллес
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Британия собирается приобрести два специализированных судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу минобороны Бена Уоллеса.Отмечается, что одно судно введут в эксплуатацию в конце 2023 года. Речь идет о многофункциональном исследовательском судне "для ведения боевых действий на дне моря", которое будет приобретено в конце 2022 года. Второе судно собираются построить в Британии.
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в мире, бен уоллес, бирмингем
В мире, Бен Уоллес, Бирмингем
21:49 02.10.2022
 
Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов

Уоллес: Британия хочет приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей

© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Британия собирается приобрести два специализированных судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу минобороны Бена Уоллеса.
 "Бен Уоллес заявил в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме, что правительство недавно обязалось приобрести два специализированных судна для защиты интернета и энергоносителей Соединенного Королевства", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что одно судно введут в эксплуатацию в конце 2023 года. Речь идет о многофункциональном исследовательском судне "для ведения боевых действий на дне моря", которое будет приобретено в конце 2022 года. Второе судно собираются построить в Британии.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 15:35
Британия предложила Дании помощь в расследовании ЧП на "Северных потоках"
 
В миреБен УоллесБирмингем
 
 
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