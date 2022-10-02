https://ria.ru/20221002/zaschita-1821038653.html

Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов

Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов - РИА Новости, 02.10.2022

Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов

Британия собирается приобрести два специализированных судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T21:49

2022-10-02T21:49

2022-10-02T21:49

в мире

бен уоллес

бирмингем

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Британия собирается приобрести два специализированных судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу минобороны Бена Уоллеса.Отмечается, что одно судно введут в эксплуатацию в конце 2023 года. Речь идет о многофункциональном исследовательском судне "для ведения боевых действий на дне моря", которое будет приобретено в конце 2022 года. Второе судно собираются построить в Британии.

https://ria.ru/20221001/pomosch-1820852418.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, бен уоллес, бирмингем