https://ria.ru/20221002/zaschita-1821038653.html
Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов
Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов - РИА Новости, 02.10.2022
Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов
Британия собирается приобрести два специализированных судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:49
2022-10-02T21:49
2022-10-02T21:49
в мире
бен уоллес
бирмингем
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Британия собирается приобрести два специализированных судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу минобороны Бена Уоллеса.Отмечается, что одно судно введут в эксплуатацию в конце 2023 года. Речь идет о многофункциональном исследовательском судне "для ведения боевых действий на дне моря", которое будет приобретено в конце 2022 года. Второе судно собираются построить в Британии.
https://ria.ru/20221001/pomosch-1820852418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бен уоллес, бирмингем
В мире, Бен Уоллес, Бирмингем
Британия собирается приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов
Уоллес: Британия хочет приобрести два судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей