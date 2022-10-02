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Спецоперация, 2 октября: решение Конституционного суда по новым территориям - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1821040066.html
Спецоперация, 2 октября: решение Конституционного суда по новым территориям
Спецоперация, 2 октября: решение Конституционного суда по новым территориям - РИА Новости, 02.10.2022
Спецоперация, 2 октября: решение Конституционного суда по новым территориям
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:04
2022-10-02T22:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
совет федерации рф
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Президент также назначил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии регионов в состав РФ.Также Путин внес проекты федеральных конституционных законов о принятии регионов в РФ. Кроме того, он назначил председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса и главу комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова своими представителями при рассмотрении парламентом законов о принятии новых регионов в состав РФ.Конституционный суд РФ постановил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в России с даты подписания договоров. Переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ установлен до 1 января 2026 года.Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что ВС РФ ракетными ударами уничтожили в Харьковской области более 100 военных Украины, а также отметило, что войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка.Кроме того, на Краснолиманском направлении ВКС России нанесли удары в районе населенного пункта Ямполовка, в результате чего украинские силы потеряли более 200 военнослужащих, 320 ранены, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.Ведомство также уточнило, что результате удара ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске 29 сентября более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали без вести.Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 22 снаряда украинских РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и 8 дронов.Украинские войска обстреляли поселки Минеральное и Луганское в ДНР снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также ударили по столице республики, сообщили в ДНР. Также два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сообщила местная администрация.
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, совет федерации рф, войска воздушно-космической обороны, сергей лавров, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Войска воздушно-космической обороны, Сергей Лавров, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, Херсонская область
22:04 02.10.2022 (обновлено: 22:18 02.10.2022)
 

Спецоперация, 2 октября: решение Конституционного суда по новым территориям

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Президент также назначил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии регионов в состав РФ.
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20:20Специальная военная операция на Украине
Источник рассказал о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций
Также Путин внес проекты федеральных конституционных законов о принятии регионов в РФ. Кроме того, он назначил председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса и главу комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова своими представителями при рассмотрении парламентом законов о принятии новых регионов в состав РФ.
Конституционный суд РФ постановил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в России с даты подписания договоров. Переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ установлен до 1 января 2026 года.

Ход операции

Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ракетными ударами уничтожили в Харьковской области более 100 военных Украины, а также отметило, что войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка.
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Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВКС России нанесли удары в районе населенного пункта Ямполовка, в результате чего украинские силы потеряли более 200 военнослужащих, 320 ранены, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.
Ведомство также уточнило, что результате удара ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске 29 сентября более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали без вести.
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 22 снаряда украинских РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и 8 дронов.
Украинские войска обстреляли поселки Минеральное и Луганское в ДНР снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также ударили по столице республики, сообщили в ДНР. Также два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сообщила местная администрация.
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФСовет Федерации РФВойска воздушно-космической обороныСергей ЛавровРеферендумы на освобожденных территорияхЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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