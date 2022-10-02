22:04 02.10.2022 (обновлено: 22:18 02.10.2022)
Спецоперация, 2 октября: решение Конституционного суда по новым территориям
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Президент также назначил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии регионов в состав РФ.
Также Путин внес проекты федеральных конституционных законов о принятии регионов в РФ. Кроме того, он назначил председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса и главу комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова своими представителями при рассмотрении парламентом законов о принятии новых регионов в состав РФ.
Конституционный суд РФ постановил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в России с даты подписания договоров. Переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ установлен до 1 января 2026 года.
Ход операции
Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ракетными ударами уничтожили в Харьковской области более 100 военных Украины, а также отметило, что войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВКС России нанесли удары в районе населенного пункта Ямполовка, в результате чего украинские силы потеряли более 200 военнослужащих, 320 ранены, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.
Ведомство также уточнило, что результате удара ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске 29 сентября более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали без вести.
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 22 снаряда украинских РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и 8 дронов.
Украинские войска обстреляли поселки Минеральное и Луганское в ДНР снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также ударили по столице республики, сообщили в ДНР. Также два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сообщила местная администрация.