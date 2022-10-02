https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1821040066.html

Спецоперация, 2 октября: решение Конституционного суда по новым территориям

Спецоперация, 2 октября: решение Конституционного суда по новым территориям - РИА Новости, 02.10.2022

Спецоперация, 2 октября: решение Конституционного суда по новым территориям

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T22:04

2022-10-02T22:04

2022-10-02T22:18

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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госдума рф

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Президент также назначил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии регионов в состав РФ.Также Путин внес проекты федеральных конституционных законов о принятии регионов в РФ. Кроме того, он назначил председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса и главу комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова своими представителями при рассмотрении парламентом законов о принятии новых регионов в состав РФ.Конституционный суд РФ постановил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в России с даты подписания договоров. Переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ установлен до 1 января 2026 года.Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что ВС РФ ракетными ударами уничтожили в Харьковской области более 100 военных Украины, а также отметило, что войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка.Кроме того, на Краснолиманском направлении ВКС России нанесли удары в районе населенного пункта Ямполовка, в результате чего украинские силы потеряли более 200 военнослужащих, 320 ранены, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.Ведомство также уточнило, что результате удара ВКС РФ по зданию управления СБУ в Днепропетровске 29 сентября более 35 сотрудников службы уничтожены, свыше 40 пропали без вести.Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 22 снаряда украинских РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и 8 дронов.Украинские войска обстреляли поселки Минеральное и Луганское в ДНР снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также ударили по столице республики, сообщили в ДНР. Также два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сообщила местная администрация.

https://ria.ru/20221002/sanktsii-1821030751.html

https://ria.ru/20221002/akhmat-1820995868.html

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820972024.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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