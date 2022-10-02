https://ria.ru/20221002/pashinyan-1820977829.html

Ереван будет добиваться наказания виновных в расстреле армянских пленных

Ереван будет добиваться наказания виновных в расстреле армянских пленных - РИА Новости, 02.10.2022

Ереван будет добиваться наказания виновных в расстреле армянских пленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что Ереван будет добиваться привлечения к ответственности виновных в расстреле армянских военнопленных. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:45

2022-10-02T14:45

2022-10-02T14:45

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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что Ереван будет добиваться привлечения к ответственности виновных в расстреле армянских военнопленных."В соцсетях распространяется еще одно ужасающее видео: азербайджанские солдаты самовольно расстреливают группу армянских военнопленных на суверенной территории Армении", - написал Пашинян в Twitter.По его словам, международное сообщество "должно решительно осудить это военное преступление и принять соответствующие меры, чтобы остановить агрессию Азербайджана"."Армения будет использовать все доступные международные механизмы для расследования и привлечения к ответственности (виновных). К таким актам насилия следует относиться должным образом, с последствиями для агрессора", - отметил Пашинян.Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар раннее заявил, что если будет доказана подлинность видео, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать.В минобороны Армении заявили Sputnik Армения, что не сомневаются в подлинности кадров, но не могут пока сообщить о месте происшествия и хронологии событий.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220925/pashinyan-1819345127.html

https://ria.ru/20220930/vstrecha-1820499735.html

https://ria.ru/20221002/voennoplennye-1820965787.html

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