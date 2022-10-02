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МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо - РИА Новости, 02.10.2022
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МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо
МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо - РИА Новости, 02.10.2022
МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо
МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T01:36
2022-10-02T01:36
в мире
франция
буркина-фасо
мид франции‎
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что во второй половине дня у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, агентство добавило, что пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо."Мы самым решительным образом осуждаем насилие против наших дипломатических учреждений в Буркина-Фасо. Любое посягательство на наши дипучреждения неприемлемо. Мы призываем заинтересованные стороны обеспечить их безопасность в соответствии с международными конвенциями", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.Как отмечается в заявлении, граждане Франции были проинструктированы и их попросили оставаться дома до дальнейшего распоряжения.Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.Пришедшие к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе, где готовит "контрнаступление". МИД Франции опроверг эти данные.
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в мире, франция, буркина-фасо, мид франции‎
В мире, Франция, Буркина-Фасо, МИД Франции‎
01:36 02.10.2022
 
МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо

МИД Франции призвал обеспечить безопасность французских дипломатов в Буркина-Фасо

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что во второй половине дня у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, агентство добавило, что пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо.
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"Мы самым решительным образом осуждаем насилие против наших дипломатических учреждений в Буркина-Фасо. Любое посягательство на наши дипучреждения неприемлемо. Мы призываем заинтересованные стороны обеспечить их безопасность в соответствии с международными конвенциями", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.
Как отмечается в заявлении, граждане Франции были проинструктированы и их попросили оставаться дома до дальнейшего распоряжения.
Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.
Пришедшие к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе, где готовит "контрнаступление". МИД Франции опроверг эти данные.
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