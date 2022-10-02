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Бюджетное законодательство будет применяться в новых регионах с 2023 года
Бюджетное законодательство будет применяться в новых регионах с 2023 года - РИА Новости, 02.10.2022
Бюджетное законодательство будет применяться в новых регионах с 2023 года
Бюджетное законодательство будет применяться в новых субъектах РФ с 1 января 2023 года, особенности составления бюджетов установит кабмин, об этом говорится в... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:01
2022-10-02T15:01
2022-10-02T15:19
россия
херсонская область
запорожская область
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луганская народная республика
экономика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бюджетное законодательство будет применяться в новых субъектах РФ с 1 января 2023 года, особенности составления бюджетов установит кабмин, об этом говорится в релизе думского комитета по законодательству и госстроительству."Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года. Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик – и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221002/subekty-1820980958.html
россия
херсонская область
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россия, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика
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15:01 02.10.2022 (обновлено: 15:19 02.10.2022)
Бюджетное законодательство будет применяться в новых регионах с 2023 года
Бюджетное законодательство будет применяться в новых субъектах России с 1 января 2023 года