https://ria.ru/20221002/byudzhet-1820981075.html

Бюджетное законодательство будет применяться в новых регионах с 2023 года

Бюджетное законодательство будет применяться в новых регионах с 2023 года - РИА Новости, 02.10.2022

Бюджетное законодательство будет применяться в новых регионах с 2023 года

Бюджетное законодательство будет применяться в новых субъектах РФ с 1 января 2023 года, особенности составления бюджетов установит кабмин, об этом говорится в... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:01

2022-10-02T15:01

2022-10-02T15:19

россия

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581914914_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_3d2b30d2aabe140cb19318ff78e617cd.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бюджетное законодательство будет применяться в новых субъектах РФ с 1 января 2023 года, особенности составления бюджетов установит кабмин, об этом говорится в релизе думского комитета по законодательству и госстроительству."Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года. Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик – и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221002/subekty-1820980958.html

россия

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика