https://ria.ru/20221002/burkina-1821026639.html
Смещенный глава правительства Буркина-Фасо выдвинул мятежникам ряд условий
Смещенный глава правительства Буркина-Фасо выдвинул мятежникам ряд условий - РИА Новости, 02.10.2022
Смещенный глава правительства Буркина-Фасо выдвинул мятежникам ряд условий
В Буркина-Фасо смещенный глава правительства переходного периода Поль-Анри Сандаого Дамиба объявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:38
2022-10-02T19:38
2022-10-02T20:52
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Буркина-Фасо смещенный глава правительства переходного периода Поль-Анри Сандаого Дамиба объявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий, следует из заявления религиозных и традиционных общин, выступивших в качестве посредников между сторонами.В пятницу СМИ сообщили, что группа военных во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, а также о приостановке действия конституции, роспуске правительства и закрытии границ."В результате посреднических действий, предпринятых указанными общинами, Сандаого Дамиба сам предложил уйти в отставку, чтобы избежать конфронтации с серьезными человеческими и материальными потерями", — говорится в тексте, опубликованном местным интернет-изданием Lefaso.net.При этом Дамиба выставил несколько условий, включая гарантию безопасности и непривлечение к уголовной ответственности его сторонников, стремление к национальному примирению, выполнение обязательств перед Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) и продолжение реформирования государства.Отмечается, что лидер захвативших власть военных Ибраим Траоре принял эти условия.В январе мятежники захватили власть в Буркина-Фасо от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
https://ria.ru/20221002/granitsy-1821021737.html
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в мире, буркина-фасо
19:38 02.10.2022 (обновлено: 20:52 02.10.2022)
Смещенный глава правительства Буркина-Фасо выдвинул мятежникам ряд условий
Смещенный глава правительства Буркина-Фасо Дамиба заявил о готовности уйти в отставку
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
В Буркина-Фасо смещенный глава правительства переходного периода Поль-Анри Сандаого Дамиба объявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий, следует из заявления
религиозных и традиционных общин, выступивших в качестве посредников между сторонами.
В пятницу СМИ сообщили, что группа военных во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, а также о приостановке действия конституции, роспуске правительства и закрытии границ.
"В результате посреднических действий, предпринятых указанными общинами, Сандаого Дамиба сам предложил уйти в отставку, чтобы избежать конфронтации с серьезными человеческими и материальными потерями", — говорится в тексте, опубликованном местным интернет-изданием Lefaso.net.
При этом Дамиба выставил несколько условий, включая гарантию безопасности и непривлечение к уголовной ответственности его сторонников, стремление к национальному примирению, выполнение обязательств перед Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) и продолжение реформирования государства.
Отмечается, что лидер захвативших власть военных Ибраим Траоре принял эти условия.
В январе мятежники захватили власть в Буркина-Фасо от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.