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Болсонару не ответил, признает ли результаты выборов в случае проигрыша - РИА Новости, 02.10.2022
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Болсонару не ответил, признает ли результаты выборов в случае проигрыша
Болсонару не ответил, признает ли результаты выборов в случае проигрыша - РИА Новости, 02.10.2022
Болсонару не ответил, признает ли результаты выборов в случае проигрыша
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он результаты выборов, если проиграет, передает новостной портал G1. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:06
2022-10-02T16:07
в мире
жаир болсонару
бразилия
луис инасиу лула да силва
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БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он результаты выборов, если проиграет, передает новостной портал G1.В воскресенье в Бразилии проходят выборы главы государства. Болсонару уже проголосовал."На выходе из участка Болсонару не ответил, будет ли он уважать результаты выборов. Когда ему задали этот вопрос, он ушел", - отмечает СМИ."Пусть победит сильнейший", - сказал он.Во многих местных СМИ в последнее время высказывались опасения, что Болсонару может отказаться признать результаты выборов в случае поражения. Президент не раз критиковал избирательную систему страны.Вместе с тем он сам ранее говорил, что в случае проигрыша уйдет из политики. При этом Болсонару рассчитывает на победу уже в первом туре.
https://ria.ru/20221002/bolsonaru-1820936499.html
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в мире, жаир болсонару, бразилия, луис инасиу лула да силва
В мире, Жаир Болсонару, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва
16:06 02.10.2022 (обновлено: 16:07 02.10.2022)
 
Болсонару не ответил, признает ли результаты выборов в случае проигрыша

G1: Болсонару не ответил, признает ли итоги выборов президента Бразилии в случае проигрыша

© AP Photo / Silvia IzquierdoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он результаты выборов, если проиграет, передает новостной портал G1.
В воскресенье в Бразилии проходят выборы главы государства. Болсонару уже проголосовал.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Действующий президент Бразилии Болсонару поборется за второй срок
"На выходе из участка Болсонару не ответил, будет ли он уважать результаты выборов. Когда ему задали этот вопрос, он ушел", - отмечает СМИ.
"Пусть победит сильнейший", - сказал он.
Во многих местных СМИ в последнее время высказывались опасения, что Болсонару может отказаться признать результаты выборов в случае поражения. Президент не раз критиковал избирательную систему страны.
Вместе с тем он сам ранее говорил, что в случае проигрыша уйдет из политики. При этом Болсонару рассчитывает на победу уже в первом туре.
Голосование на выборах президента Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Процедура выборов президента Бразилии
 
В миреЖаир БолсонаруБразилияЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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