https://ria.ru/20221002/bolsonaru-1820992094.html

Болсонару не ответил, признает ли результаты выборов в случае проигрыша

Болсонару не ответил, признает ли результаты выборов в случае проигрыша - РИА Новости, 02.10.2022

Болсонару не ответил, признает ли результаты выборов в случае проигрыша

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он результаты выборов, если проиграет, передает новостной портал G1. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T16:06

2022-10-02T16:06

2022-10-02T16:07

в мире

жаир болсонару

бразилия

луис инасиу лула да силва

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БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он результаты выборов, если проиграет, передает новостной портал G1.В воскресенье в Бразилии проходят выборы главы государства. Болсонару уже проголосовал."На выходе из участка Болсонару не ответил, будет ли он уважать результаты выборов. Когда ему задали этот вопрос, он ушел", - отмечает СМИ."Пусть победит сильнейший", - сказал он.Во многих местных СМИ в последнее время высказывались опасения, что Болсонару может отказаться признать результаты выборов в случае поражения. Президент не раз критиковал избирательную систему страны.Вместе с тем он сам ранее говорил, что в случае проигрыша уйдет из политики. При этом Болсонару рассчитывает на победу уже в первом туре.

https://ria.ru/20221002/bolsonaru-1820936499.html

https://ria.ru/20221002/vybory-1820249748.html

бразилия

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Ольга Фомченкова

в мире, жаир болсонару, бразилия, луис инасиу лула да силва