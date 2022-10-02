16:06 02.10.2022 (обновлено: 16:07 02.10.2022)
Болсонару не ответил, признает ли результаты выборов в случае проигрыша
G1: Болсонару не ответил, признает ли итоги выборов президента Бразилии в случае проигрыша
© AP Photo / Silvia IzquierdoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия
БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он результаты выборов, если проиграет, передает новостной портал G1.
В воскресенье в Бразилии проходят выборы главы государства. Болсонару уже проголосовал.
"На выходе из участка Болсонару не ответил, будет ли он уважать результаты выборов. Когда ему задали этот вопрос, он ушел", - отмечает СМИ.
"Пусть победит сильнейший", - сказал он.
Во многих местных СМИ в последнее время высказывались опасения, что Болсонару может отказаться признать результаты выборов в случае поражения. Президент не раз критиковал избирательную систему страны.
Вместе с тем он сам ранее говорил, что в случае проигрыша уйдет из политики. При этом Болсонару рассчитывает на победу уже в первом туре.
Вчера, 00:40Процедура выборов президента Бразилии