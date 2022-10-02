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В МВД Белоруссии рассказали о стабильной ситуации на границе - РИА Новости, 02.10.2022
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В МВД Белоруссии рассказали о стабильной ситуации на границе
В МВД Белоруссии рассказали о стабильной ситуации на границе - РИА Новости, 02.10.2022
В МВД Белоруссии рассказали о стабильной ситуации на границе
Заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками, которые наряду с вооруженными силами помогают пограничникам в охране границы, РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:34
2022-10-02T21:34
в мире
здоровье - общество
белоруссия
украина
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками, которые наряду с вооруженными силами помогают пограничникам в охране границы, Николай Карпенков заявил, что обстановка на границе стабильная, находится под контролем.Он подчеркнул, что обстановка может измениться, например, могут появиться незаконные вооруженные формирования, диверсионно-разведывательные группы. "Но мы к этом готовы. Планы отработаны, учения проведены. При любом осложнении оперативной обстановки мы будем адекватно реагировать", - сказал Карпенков.Он также подтвердил комментарии представителей минобороны Белоруссии, что мобилизация в стране не планируется. "Никакой мобилизации нет. Есть планы, которые утверждаются на год вперед, в соответствии с ними проводятся учения, в том числе и в части мобилизационной подготовки", - продолжил он.Карпенков также прокомментировал высказывания некоторых представителей белорусской оппозиции, принимающих участие в боевых действиях на Украине на стороне украинских войск, о готовности силовым методом свергнуть власть в Белоруссии, о намерении "зайти в Белоруссию и начать поход", заявив, что эти люди получат в республике "сокрушительный удар на упреждение".
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в мире, здоровье - общество, белоруссия, украина, министерство обороны белоруссии
В мире, Здоровье - Общество, Белоруссия, Украина, Министерство обороны Белоруссии
21:34 02.10.2022
 
В МВД Белоруссии рассказали о стабильной ситуации на границе

Замминистра МВД Белоруссии Карпенков: ситуация на границе находится под контролем

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками, которые наряду с вооруженными силами помогают пограничникам в охране границы, Николай Карпенков заявил, что обстановка на границе стабильная, находится под контролем.
"Обстановка стабильная, находится под контролем. Пограничники работают на передних рубежах, вооруженные силы оказывают помощь, мы (внутренние войска – ред.) работаем", - сказал Карпенков в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
Он подчеркнул, что обстановка может измениться, например, могут появиться незаконные вооруженные формирования, диверсионно-разведывательные группы. "Но мы к этом готовы. Планы отработаны, учения проведены. При любом осложнении оперативной обстановки мы будем адекватно реагировать", - сказал Карпенков.
Он также подтвердил комментарии представителей минобороны Белоруссии, что мобилизация в стране не планируется. "Никакой мобилизации нет. Есть планы, которые утверждаются на год вперед, в соответствии с ними проводятся учения, в том числе и в части мобилизационной подготовки", - продолжил он.
Карпенков также прокомментировал высказывания некоторых представителей белорусской оппозиции, принимающих участие в боевых действиях на Украине на стороне украинских войск, о готовности силовым методом свергнуть власть в Белоруссии, о намерении "зайти в Белоруссию и начать поход", заявив, что эти люди получат в республике "сокрушительный удар на упреждение".
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