https://ria.ru/20221002/belorussiya-1821037698.html

В МВД Белоруссии рассказали о стабильной ситуации на границе

В МВД Белоруссии рассказали о стабильной ситуации на границе - РИА Новости, 02.10.2022

В МВД Белоруссии рассказали о стабильной ситуации на границе

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками, которые наряду с вооруженными силами помогают пограничникам в охране границы, РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T21:34

2022-10-02T21:34

2022-10-02T21:34

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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками, которые наряду с вооруженными силами помогают пограничникам в охране границы, Николай Карпенков заявил, что обстановка на границе стабильная, находится под контролем.Он подчеркнул, что обстановка может измениться, например, могут появиться незаконные вооруженные формирования, диверсионно-разведывательные группы. "Но мы к этом готовы. Планы отработаны, учения проведены. При любом осложнении оперативной обстановки мы будем адекватно реагировать", - сказал Карпенков.Он также подтвердил комментарии представителей минобороны Белоруссии, что мобилизация в стране не планируется. "Никакой мобилизации нет. Есть планы, которые утверждаются на год вперед, в соответствии с ними проводятся учения, в том числе и в части мобилизационной подготовки", - продолжил он.Карпенков также прокомментировал высказывания некоторых представителей белорусской оппозиции, принимающих участие в боевых действиях на Украине на стороне украинских войск, о готовности силовым методом свергнуть власть в Белоруссии, о намерении "зайти в Белоруссию и начать поход", заявив, что эти люди получат в республике "сокрушительный удар на упреждение".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, белоруссия, украина, министерство обороны белоруссии