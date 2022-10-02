В МВД Белоруссии рассказали о стабильной ситуации на границе
Замминистра МВД Белоруссии Карпенков: ситуация на границе находится под контролем
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками, которые наряду с вооруженными силами помогают пограничникам в охране границы, Николай Карпенков заявил, что обстановка на границе стабильная, находится под контролем.
"Обстановка стабильная, находится под контролем. Пограничники работают на передних рубежах, вооруженные силы оказывают помощь, мы (внутренние войска – ред.) работаем", - сказал Карпенков в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
Он подчеркнул, что обстановка может измениться, например, могут появиться незаконные вооруженные формирования, диверсионно-разведывательные группы. "Но мы к этом готовы. Планы отработаны, учения проведены. При любом осложнении оперативной обстановки мы будем адекватно реагировать", - сказал Карпенков.
Он также подтвердил комментарии представителей минобороны Белоруссии, что мобилизация в стране не планируется. "Никакой мобилизации нет. Есть планы, которые утверждаются на год вперед, в соответствии с ними проводятся учения, в том числе и в части мобилизационной подготовки", - продолжил он.
Карпенков также прокомментировал высказывания некоторых представителей белорусской оппозиции, принимающих участие в боевых действиях на Украине на стороне украинских войск, о готовности силовым методом свергнуть власть в Белоруссии, о намерении "зайти в Белоруссию и начать поход", заявив, что эти люди получат в республике "сокрушительный удар на упреждение".