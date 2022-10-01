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Троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой - РИА Новости, 01.10.2022
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Троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой
Троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой - РИА Новости, 01.10.2022
Троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой
Троих ошибочно мобилизованных студентов в Тульской области на днях вернут домой, ранее домой уже вернулись пять мобилизованных студентов, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:11
2022-10-01T20:11
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
алексей дюмин
сергей шойгу
россия
тульская область
рязань
общероссийский народный фронт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Троих ошибочно мобилизованных студентов в Тульской области на днях вернут домой, ранее домой уже вернулись пять мобилизованных студентов, сообщает Telegram-канал "Мобилизация. Тульская область".По данным канала, который является официальным информационным каналом о частичной мобилизации в Тульской области, в регионе были выявлены несколько ошибок при проведении частичной мобилизации. Так, были мобилизованы пять студентов-очников тульских колледжей. На данный момент эти студенты получили предписания о наличии оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Ребята вернулись домой и уже в ближайшие дни продолжат обучение, информирует Telegram-канал.В субботу Telegram-канал сообщил, что "еще троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой"."Трое тульских студентов вернутся домой из расположения воинских частей Рязани и Тулы после проведенной проверки", - говорится в сообщении.Отмечается, что вопросы правомерности призыва по частичной мобилизации находятся на личном контроле губернатора Алексея Дюмина. Глава региона поставил задачу муниципалитетам совместно с военными комиссариатами детально разбирать каждый случай призыва для того, чтобы исключить ошибки. Помощь в этой работе также оказывает региональное отделение ОНФ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221001/shoygu-1820847422.html
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россия
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здоровье - общество, алексей дюмин, сергей шойгу, россия, тульская область, рязань, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Алексей Дюмин, Сергей Шойгу, Россия, Тульская область, Рязань, Общероссийский народный фронт, Частичная мобилизация в России
20:11 01.10.2022
 
Троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой

Три ошибочно мобилизованных студента вернутся домой из воинских частей Рязани и Тулы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Троих ошибочно мобилизованных студентов в Тульской области на днях вернут домой, ранее домой уже вернулись пять мобилизованных студентов, сообщает Telegram-канал "Мобилизация. Тульская область".
По данным канала, который является официальным информационным каналом о частичной мобилизации в Тульской области, в регионе были выявлены несколько ошибок при проведении частичной мобилизации. Так, были мобилизованы пять студентов-очников тульских колледжей. На данный момент эти студенты получили предписания о наличии оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Ребята вернулись домой и уже в ближайшие дни продолжат обучение, информирует Telegram-канал.
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В субботу Telegram-канал сообщил, что "еще троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой".
"Трое тульских студентов вернутся домой из расположения воинских частей Рязани и Тулы после проведенной проверки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопросы правомерности призыва по частичной мобилизации находятся на личном контроле губернатора Алексея Дюмина. Глава региона поставил задачу муниципалитетам совместно с военными комиссариатами детально разбирать каждый случай призыва для того, чтобы исключить ошибки. Помощь в этой работе также оказывает региональное отделение ОНФ.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоАлексей ДюминСергей ШойгуРоссияТульская областьРязаньОбщероссийский народный фронтЧастичная мобилизация в России
 
 
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