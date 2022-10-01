https://ria.ru/20221001/studenty-1820901510.html

Троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой

Троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой - РИА Новости, 01.10.2022

Троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой

Троих ошибочно мобилизованных студентов в Тульской области на днях вернут домой, ранее домой уже вернулись пять мобилизованных студентов, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T20:11

2022-10-01T20:11

2022-10-01T20:11

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

алексей дюмин

сергей шойгу

россия

тульская область

рязань

общероссийский народный фронт

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Троих ошибочно мобилизованных студентов в Тульской области на днях вернут домой, ранее домой уже вернулись пять мобилизованных студентов, сообщает Telegram-канал "Мобилизация. Тульская область".По данным канала, который является официальным информационным каналом о частичной мобилизации в Тульской области, в регионе были выявлены несколько ошибок при проведении частичной мобилизации. Так, были мобилизованы пять студентов-очников тульских колледжей. На данный момент эти студенты получили предписания о наличии оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Ребята вернулись домой и уже в ближайшие дни продолжат обучение, информирует Telegram-канал.В субботу Telegram-канал сообщил, что "еще троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой"."Трое тульских студентов вернутся домой из расположения воинских частей Рязани и Тулы после проведенной проверки", - говорится в сообщении.Отмечается, что вопросы правомерности призыва по частичной мобилизации находятся на личном контроле губернатора Алексея Дюмина. Глава региона поставил задачу муниципалитетам совместно с военными комиссариатами детально разбирать каждый случай призыва для того, чтобы исключить ошибки. Помощь в этой работе также оказывает региональное отделение ОНФ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221001/shoygu-1820847422.html

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820811107.html

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тульская область

рязань

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, алексей дюмин, сергей шойгу, россия, тульская область, рязань, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии