Троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой
Три ошибочно мобилизованных студента вернутся домой из воинских частей Рязани и Тулы
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Троих ошибочно мобилизованных студентов в Тульской области на днях вернут домой, ранее домой уже вернулись пять мобилизованных студентов, сообщает Telegram-канал "Мобилизация. Тульская область".
По данным канала, который является официальным информационным каналом о частичной мобилизации в Тульской области, в регионе были выявлены несколько ошибок при проведении частичной мобилизации. Так, были мобилизованы пять студентов-очников тульских колледжей. На данный момент эти студенты получили предписания о наличии оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Ребята вернулись домой и уже в ближайшие дни продолжат обучение, информирует Telegram-канал.
В субботу Telegram-канал сообщил, что "еще троих ошибочно мобилизованных туляков вернут домой".
Отмечается, что вопросы правомерности призыва по частичной мобилизации находятся на личном контроле губернатора Алексея Дюмина. Глава региона поставил задачу муниципалитетам совместно с военными комиссариатами детально разбирать каждый случай призыва для того, чтобы исключить ошибки. Помощь в этой работе также оказывает региональное отделение ОНФ.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.