https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820905368.html

Германия, Дания и Швеция проведут расследование ЧП на "Северных потоках"

Германия, Дания и Швеция проведут расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022

Германия, Дания и Швеция проведут расследование ЧП на "Северных потоках"

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о планах по созданию Германией, Данией и Швецией совместной следственной группы для расследования терактов... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T20:46

2022-10-01T20:46

2022-10-01T20:46

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БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о планах по созданию Германией, Данией и Швецией совместной следственной группы для расследования терактов на "Северных потоках".Фезер отметила в интервью газете Bild am Sonntag, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об "актах диверсии". По словам министра, Германия "очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией" для выяснения причин произошедшего."Мы хотим сформировать Joint Investigation Team - совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят следователей", - сказала Фезер, добавив, что ФРГ совместно с Польшей, Данией и Швецией проводит в море патрулирование, в котором задействованы силы и корабли германской федеральной полиции.В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820880306.html

https://ria.ru/20221001/mest-1820786775.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия, дания, швеция, евросоюз, siemens, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"