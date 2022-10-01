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Германия, Дания и Швеция проведут расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
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Германия, Дания и Швеция проведут расследование ЧП на "Северных потоках"
Германия, Дания и Швеция проведут расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
Германия, Дания и Швеция проведут расследование ЧП на "Северных потоках"
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о планах по созданию Германией, Данией и Швецией совместной следственной группы для расследования терактов... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:46
2022-10-01T20:46
в мире
германия
дания
швеция
евросоюз
siemens
северный поток
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о планах по созданию Германией, Данией и Швецией совместной следственной группы для расследования терактов на "Северных потоках".Фезер отметила в интервью газете Bild am Sonntag, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об "актах диверсии". По словам министра, Германия "очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией" для выяснения причин произошедшего."Мы хотим сформировать Joint Investigation Team - совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят следователей", - сказала Фезер, добавив, что ФРГ совместно с Польшей, Данией и Швецией проводит в море патрулирование, в котором задействованы силы и корабли германской федеральной полиции.В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820880306.html
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в мире, германия, дания, швеция, евросоюз, siemens, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, Дания, Швеция, Евросоюз, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
20:46 01.10.2022
 
Германия, Дания и Швеция проведут расследование ЧП на "Северных потоках"

ФРГ, Дания и Швеция создадут совместную группу для расследования ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о планах по созданию Германией, Данией и Швецией совместной следственной группы для расследования терактов на "Северных потоках".
Фезер отметила в интервью газете Bild am Sonntag, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об "актах диверсии". По словам министра, Германия "очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией" для выяснения причин произошедшего.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 17:58
Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела
"Мы хотим сформировать Joint Investigation Team - совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят следователей", - сказала Фезер, добавив, что ФРГ совместно с Польшей, Данией и Швецией проводит в море патрулирование, в котором задействованы силы и корабли германской федеральной полиции.
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 02:28
Небензя: Запад считает ЧП на "Северных потоках" местью России за Украину
 
В миреГерманияДанияШвецияЕвросоюзSiemensСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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