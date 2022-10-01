https://ria.ru/20221001/gruzoperevozki-1820897399.html

В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября

В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября - РИА Новости, 01.10.2022

В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября

Запрет на автоперевозки грузов по России для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины вводится с 10 октября, сообщается на официальном... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T18:55

2022-10-01T18:55

2022-10-01T19:39

россия

украина

норвегия

евросоюз

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запрет на автоперевозки грузов по России для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины вводится с 10 октября, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.В постановление правительства России о запрете перевозок грузов входят страны Европейского союза, Великобритания, Норвегия и Украина."Настоящее постановление вступает в силу с 10 октября 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221001/gruzy-1820895473.html

россия

украина

норвегия

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Евгения Нефедова

россия, украина, норвегия, евросоюз