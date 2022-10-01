https://ria.ru/20221001/gruzoperevozki-1820897399.html
В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября
В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября - РИА Новости, 01.10.2022
В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября
Запрет на автоперевозки грузов по России для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины вводится с 10 октября, сообщается на официальном... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:55
2022-10-01T18:55
2022-10-01T19:39
россия
украина
норвегия
евросоюз
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запрет на автоперевозки грузов по России для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины вводится с 10 октября, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.В постановление правительства России о запрете перевозок грузов входят страны Европейского союза, Великобритания, Норвегия и Украина."Настоящее постановление вступает в силу с 10 октября 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221001/gruzy-1820895473.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, норвегия, евросоюз
Россия, Украина, Норвегия, Евросоюз
18:55 01.10.2022 (обновлено: 19:39 01.10.2022)
В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября
С 10 октября странам ЕС, Норвегии, Британии и Украине запретят грузоперевозки по России
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запрет на автоперевозки грузов по России для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины вводится с 10 октября, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В постановление правительства России о запрете перевозок грузов входят страны Европейского союза, Великобритания, Норвегия и Украина.
"Настоящее постановление вступает в силу с 10 октября 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.