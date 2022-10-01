Рейтинг@Mail.ru
В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/gruzoperevozki-1820897399.html
В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября
В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября - РИА Новости, 01.10.2022
В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября
Запрет на автоперевозки грузов по России для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины вводится с 10 октября, сообщается на официальном... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:55
2022-10-01T19:39
россия
украина
норвегия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797304884_0:0:3310:1861_1920x0_80_0_0_62ffba0eb3044d86ff21a5c997bdb48e.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запрет на автоперевозки грузов по России для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины вводится с 10 октября, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.В постановление правительства России о запрете перевозок грузов входят страны Европейского союза, Великобритания, Норвегия и Украина."Настоящее постановление вступает в силу с 10 октября 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221001/gruzy-1820895473.html
россия
украина
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797304884_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_dba9520a928275ae463cba88aa319b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, норвегия, евросоюз
Россия, Украина, Норвегия, Евросоюз
18:55 01.10.2022 (обновлено: 19:39 01.10.2022)
 
В России запретят грузоперевозку для стран ЕС и Украины с 10 октября

С 10 октября странам ЕС, Норвегии, Британии и Украине запретят грузоперевозки по России

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГрузовые автомобили
Грузовые автомобили - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запрет на автоперевозки грузов по России для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины вводится с 10 октября, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В постановление правительства России о запрете перевозок грузов входят страны Европейского союза, Великобритания, Норвегия и Украина.
"Настоящее постановление вступает в силу с 10 октября 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.
Таможенно-пропускной пункт Красное на границе России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 19:24
Доставка грузов из ЕС будет вестись с помощью перецепки в России
 
РоссияУкраинаНорвегияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала