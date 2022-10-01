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В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/gorlovka-1820909049.html
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 01.10.2022
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T21:05
2022-10-01T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница поселка Бахмутка Никитовского района города Горловка. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
горловка
донецк (днр)
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в мире, иван приходько, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол
21:05 01.10.2022
 
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны украинских войск

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница поселка Бахмутка Никитовского района города Горловка. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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