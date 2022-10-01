https://ria.ru/20221001/gorlovka-1820909049.html

В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница

В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 01.10.2022

В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T21:05

2022-10-01T21:05

2022-10-01T21:05

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

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донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница поселка Бахмутка Никитовского района города Горловка. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, иван приходько, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол