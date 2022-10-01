https://ria.ru/20221001/gorlovka-1820909049.html
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 01.10.2022
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T21:05
2022-10-01T21:05
2022-10-01T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774019608_0:258:3181:2047_1920x0_80_0_0_abdf4a214dffeaa6f28b55fbc5fa8bed.jpg
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница поселка Бахмутка Никитовского района города Горловка. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774019608_452:0:3181:2047_1920x0_80_0_0_cffe26c3ea237771a7df0df820ccf678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван приходько, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол
В Горловке из-за обстрелов ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны украинских войск