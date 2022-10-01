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Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос

Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос - РИА Новости, 01.10.2022

Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос

Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличен в России с 1 октября - теперь они будут составлять 85,47% от размера... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T00:16

2022-10-01T00:16

2022-10-01T00:16

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

пенсии

пенсия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличен в России с 1 октября - теперь они будут составлять 85,47% от размера денежного довольствия, соответствующие изменения внесены в федеральный закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и правоохранителей.Эти изменения, кроме военных, затронут бывших сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также Росгвардии.

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, пенсии, пенсия