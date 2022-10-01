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Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос - РИА Новости, 01.10.2022
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Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос
Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос - РИА Новости, 01.10.2022
Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос
Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличен в России с 1 октября - теперь они будут составлять 85,47% от размера... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:16
2022-10-01T00:16
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
пенсии
пенсия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличен в России с 1 октября - теперь они будут составлять 85,47% от размера денежного довольствия, соответствующие изменения внесены в федеральный закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и правоохранителей.Эти изменения, кроме военных, затронут бывших сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также Росгвардии.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, пенсии, пенсия
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Пенсии, Пенсия
00:16 01.10.2022
 
Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос

Размер довольствия для расчета пенсий бывших военных и силовиков вырос с 1 октября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличен в России с 1 октября - теперь они будут составлять 85,47% от размера денежного довольствия, соответствующие изменения внесены в федеральный закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и правоохранителей.
Эти изменения, кроме военных, затронут бывших сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также Росгвардии.
"Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии... с 1 октября 2022 года 85,47 процента от размера указанного денежного довольствия", - говорится в документе.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОбществоПенсииПенсия
 
 
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