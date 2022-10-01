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Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос
Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос - РИА Новости, 01.10.2022
Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос
Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличен в России с 1 октября - теперь они будут составлять 85,47% от размера... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:16
2022-10-01T00:16
2022-10-01T00:16
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
пенсии
пенсия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличен в России с 1 октября - теперь они будут составлять 85,47% от размера денежного довольствия, соответствующие изменения внесены в федеральный закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и правоохранителей.Эти изменения, кроме военных, затронут бывших сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также Росгвардии.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, пенсии, пенсия
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Пенсии, Пенсия
Размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков вырос
Размер довольствия для расчета пенсий бывших военных и силовиков вырос с 1 октября