https://ria.ru/20220930/zapad-1820508574.html
Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров
Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров
Коллективный Запад во главе с США не намерен отказываться от курса на мировое господство за счет других, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:42
2022-09-30T09:42
2022-09-30T11:05
сша
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США не намерен отказываться от курса на мировое господство за счет других, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами не намерен отказываться от своего курса на обеспечение мирового господства, на решение задач собственного развития за счет интересов других членов международного сообщества", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ.
https://ria.ru/20220930/patrushev-1820509102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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09:42 30.09.2022 (обновлено: 11:05 30.09.2022)
Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: коллективный Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство