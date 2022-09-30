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Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
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Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров
Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров
Коллективный Запад во главе с США не намерен отказываться от курса на мировое господство за счет других, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:42
2022-09-30T11:05
сша
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США не намерен отказываться от курса на мировое господство за счет других, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами не намерен отказываться от своего курса на обеспечение мирового господства, на решение задач собственного развития за счет интересов других членов международного сообщества", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ.
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сша, в мире, сергей лавров, россия, москва, снг
США, В мире, Сергей Лавров, Россия, Москва, СНГ
09:42 30.09.2022 (обновлено: 11:05 30.09.2022)
 
Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: коллективный Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США не намерен отказываться от курса на мировое господство за счет других, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами не намерен отказываться от своего курса на обеспечение мирового господства, на решение задач собственного развития за счет интересов других членов международного сообщества", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 09:44
Патрушев назвал основную цель англосаксов
 
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