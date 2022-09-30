https://ria.ru/20220930/zapad-1820508574.html

Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров

Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022

Запад не хочет отказываться от курса на мировое господство, заявил Лавров

Коллективный Запад во главе с США не намерен отказываться от курса на мировое господство за счет других, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:42

2022-09-30T09:42

2022-09-30T11:05

сша

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сергей лавров

россия

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снг

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США не намерен отказываться от курса на мировое господство за счет других, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами не намерен отказываться от своего курса на обеспечение мирового господства, на решение задач собственного развития за счет интересов других членов международного сообщества", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ.

https://ria.ru/20220930/patrushev-1820509102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, сергей лавров, россия, москва, снг