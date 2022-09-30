https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820527326.html

Минобороны показало жителей ДНР, благодарных за частичную мобилизацию

Минобороны показало жителей ДНР, благодарных за частичную мобилизацию - РИА Новости, 30.09.2022

Минобороны показало жителей ДНР, благодарных за частичную мобилизацию

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых жители ДНР благодарят граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации в России, и добровольцев. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:00

2022-09-30T11:00

2022-09-30T12:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

донецкая народная республика

россия

украина

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых жители ДНР благодарят граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации в России, и добровольцев."Так и должно быть, сейчас все по-настоящему", - выразил свое отношение к частичной мобилизации житель ДНР."Для защиты – конечно нужно (проводить частичную мобилизацию – ред.). Я думаю, если здесь будет Россия, жизнь как-то быстрее наладится", - сказала жительница республики."Это именно люди, которые хотят мира, которые хотят защищать людей", - считает другая женщина.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/tatarstan-1820352655.html

https://ria.ru/20220929/minoborony-1820420581.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, донецкая народная республика, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность