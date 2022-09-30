11:00 30.09.2022 (обновлено: 12:00 30.09.2022)
Минобороны показало жителей ДНР, благодарных за частичную мобилизацию
Минобороны показало кадры, на которых жители ДНР благодарят граждан, призванных из запаса
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых жители ДНР благодарят граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации в России, и добровольцев.
"Так и должно быть, сейчас все по-настоящему", - выразил свое отношение к частичной мобилизации житель ДНР.
"Для защиты – конечно нужно (проводить частичную мобилизацию – ред.). Я думаю, если здесь будет Россия, жизнь как-то быстрее наладится", - сказала жительница республики.
"Это именно люди, которые хотят мира, которые хотят защищать людей", - считает другая женщина.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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