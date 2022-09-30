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Минобороны показало жителей ДНР, благодарных за частичную мобилизацию - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820527326.html
Минобороны показало жителей ДНР, благодарных за частичную мобилизацию
Минобороны показало жителей ДНР, благодарных за частичную мобилизацию - РИА Новости, 30.09.2022
Минобороны показало жителей ДНР, благодарных за частичную мобилизацию
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых жители ДНР благодарят граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации в России, и добровольцев. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:00
2022-09-30T12:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
донецкая народная республика
россия
украина
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых жители ДНР благодарят граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации в России, и добровольцев."Так и должно быть, сейчас все по-настоящему", - выразил свое отношение к частичной мобилизации житель ДНР."Для защиты – конечно нужно (проводить частичную мобилизацию – ред.). Я думаю, если здесь будет Россия, жизнь как-то быстрее наладится", - сказала жительница республики."Это именно люди, которые хотят мира, которые хотят защищать людей", - считает другая женщина.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/tatarstan-1820352655.html
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владимир путин, сергей шойгу, донецкая народная республика, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Безопасность
11:00 30.09.2022 (обновлено: 12:00 30.09.2022)
 
Минобороны показало жителей ДНР, благодарных за частичную мобилизацию

Минобороны показало кадры, на которых жители ДНР благодарят граждан, призванных из запаса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых жители ДНР благодарят граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации в России, и добровольцев.
"Так и должно быть, сейчас все по-настоящему", - выразил свое отношение к частичной мобилизации житель ДНР.
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 15:55Республика Татарстан
Около 11 тыс звонков поступило на горячую линию по мобилизации в Татарстане
"Для защиты – конечно нужно (проводить частичную мобилизацию – ред.). Я думаю, если здесь будет Россия, жизнь как-то быстрее наладится", - сказала жительница республики.
"Это именно люди, которые хотят мира, которые хотят защищать людей", - считает другая женщина.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев на полигонах - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 18:12
Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных россиян
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ШойгуДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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