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Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин
Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин
Запад целенаправленно истреблял целые этносы, подсаживал на наркотики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:38
2022-09-30T15:50
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад целенаправленно истреблял целые этносы, подсаживал на наркотики, заявил президент РФ Владимир Путин."Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику еще в период Средневековья, а затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племен в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То, что они делали, подсаживал целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на людей, как на зверей", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.По его словам, "это противно самой природе человека, правде, свободе и справедливости"."А мы гордимся тем, что в 20 веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народа мира возможности для развития. Для того, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220930/putin-1820627606.html
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в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
15:38 30.09.2022 (обновлено: 15:50 30.09.2022)
 
Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин

Путин: Запад целенаправленно истреблял целые этносы, подсаживал на наркотики

© Администрация Президента РоссииОбращение президента РФ Владимира Путина
Обращение президента РФ Владимира Путина
© Администрация Президента России
Обращение президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад целенаправленно истреблял целые этносы, подсаживал на наркотики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику еще в период Средневековья, а затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племен в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То, что они делали, подсаживал целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на людей, как на зверей", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
По его словам, "это противно самой природе человека, правде, свободе и справедливости".
"А мы гордимся тем, что в 20 веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народа мира возможности для развития. Для того, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:47
Вашингтон пытается сдерживать Россию, Китай и Иран, заявил Путин
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:49
Путин заявил, что Запад "переводит стрелки" на Россию
 
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