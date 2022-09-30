https://ria.ru/20220930/istreblenie-1820622677.html
Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин
Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин
Запад целенаправленно истреблял целые этносы, подсаживал на наркотики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:38
2022-09-30T15:38
2022-09-30T15:50
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад целенаправленно истреблял целые этносы, подсаживал на наркотики, заявил президент РФ Владимир Путин."Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику еще в период Средневековья, а затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племен в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То, что они делали, подсаживал целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на людей, как на зверей", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.По его словам, "это противно самой природе человека, правде, свободе и справедливости"."А мы гордимся тем, что в 20 веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народа мира возможности для развития. Для того, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220930/putin-1820627606.html
https://ria.ru/20220930/zapad-1820629530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
15:38 30.09.2022 (обновлено: 15:50 30.09.2022)
Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин
Путин: Запад целенаправленно истреблял целые этносы, подсаживал на наркотики
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад целенаправленно истреблял целые этносы, подсаживал на наркотики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику еще в период Средневековья, а затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племен в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То, что они делали, подсаживал целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на людей, как на зверей", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
По его словам, "это противно самой природе человека, правде, свободе и справедливости".
"А мы гордимся тем, что в 20 веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народа мира возможности для развития. Для того, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.