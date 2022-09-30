https://ria.ru/20220930/istreblenie-1820622677.html

Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин

Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Запад целенаправленно истреблял целые этносы, заявил Путин

Запад целенаправленно истреблял целые этносы, подсаживал на наркотики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:38

2022-09-30T15:38

2022-09-30T15:50

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад целенаправленно истреблял целые этносы, подсаживал на наркотики, заявил президент РФ Владимир Путин."Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику еще в период Средневековья, а затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племен в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То, что они делали, подсаживал целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на людей, как на зверей", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.По его словам, "это противно самой природе человека, правде, свободе и справедливости"."А мы гордимся тем, что в 20 веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народа мира возможности для развития. Для того, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/putin-1820627606.html

https://ria.ru/20220930/zapad-1820629530.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия