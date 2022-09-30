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МИД прокомментировал ситуацию с Черногорией - РИА Новости, 30.09.2022
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МИД прокомментировал ситуацию с Черногорией
МИД прокомментировал ситуацию с Черногорией - РИА Новости, 30.09.2022
МИД прокомментировал ситуацию с Черногорией
РФ рекомендует своим гражданам "критически подходить" к планированию поездок в Черногорию с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила официальный... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:58
2022-09-30T14:11
москва
черногория
подгорица (город)
в мире
мария захарова
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. РФ рекомендует своим гражданам "критически подходить" к планированию поездок в Черногорию с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С учетом недружественного поведения черногорской администрации и, принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности, вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Кроме того, на ближайшую перспективу оказание им консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ."Недружественные действия не останутся без ответа с нашей стороны", - подчеркнула она.Власти Черногории в четверг провозгласили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.
https://ria.ru/20220930/vysylka-1820583447.html
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москва, черногория, подгорица (город), в мире, мария захарова, россия
Москва, Черногория, Подгорица (город), В мире, Мария Захарова, Россия
13:58 30.09.2022 (обновлено: 14:11 30.09.2022)
 
МИД прокомментировал ситуацию с Черногорией

МИД порекомендовал россиянами критически подходить к поездкам в Черногорию

CC BY-SA 4.0 / Marcin Konsek / Widok na CetinjВид на город Цетин, Черногория
Вид на город Цетин, Черногория - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Marcin Konsek / Widok na Cetinj
Вид на город Цетин, Черногория. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. РФ рекомендует своим гражданам "критически подходить" к планированию поездок в Черногорию с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С учетом недружественного поведения черногорской администрации и, принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности, вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Кроме того, на ближайшую перспективу оказание им консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 13:53
МИД: Черногория не сформулировала претензий в связи с высылкой дипломатов
"Недружественные действия не останутся без ответа с нашей стороны", - подчеркнула она.
Власти Черногории в четверг провозгласили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.
Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 19:52В мире
Россия ответит на высылку дипломатов из Черногории, заявили в МИД РФ
 
МоскваЧерногорияПодгорица (город)В миреМария ЗахароваРоссия
 
 
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