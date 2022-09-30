https://ria.ru/20220930/chernogoriya-1820584889.html
МИД прокомментировал ситуацию с Черногорией
МИД прокомментировал ситуацию с Черногорией - РИА Новости, 30.09.2022
МИД прокомментировал ситуацию с Черногорией
РФ рекомендует своим гражданам "критически подходить" к планированию поездок в Черногорию с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила официальный... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:58
2022-09-30T13:58
2022-09-30T14:11
москва
черногория
подгорица (город)
в мире
мария захарова
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. РФ рекомендует своим гражданам "критически подходить" к планированию поездок в Черногорию с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С учетом недружественного поведения черногорской администрации и, принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности, вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Кроме того, на ближайшую перспективу оказание им консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ."Недружественные действия не останутся без ответа с нашей стороны", - подчеркнула она.Власти Черногории в четверг провозгласили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.
https://ria.ru/20220930/vysylka-1820583447.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, черногория, подгорица (город), в мире, мария захарова, россия
Москва, Черногория, Подгорица (город), В мире, Мария Захарова, Россия
13:58 30.09.2022 (обновлено: 14:11 30.09.2022)
МИД прокомментировал ситуацию с Черногорией
МИД порекомендовал россиянами критически подходить к поездкам в Черногорию
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
РФ рекомендует своим гражданам "критически подходить" к планированию поездок в Черногорию с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С учетом недружественного поведения черногорской администрации и, принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности, вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Кроме того, на ближайшую перспективу оказание им консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
"Недружественные действия не останутся без ответа с нашей стороны", - подчеркнула она.
Власти Черногории в четверг провозгласили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.
Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.