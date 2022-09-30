22:19 30.09.2022 (обновлено: 23:26 30.09.2022)
"Обращался ужасно". Украинка пожаловалась на бросившего ее британца
Украинская беженка Каркадым заявила, что бросивший ее британец обращался с ней ужасно
© Фото из аккаунта Софьи Каркадым в соцсетиСофья Каркадым и Энтони Гарнетт
© Фото из аккаунта Софьи Каркадым в соцсети
Софья Каркадым и Энтони Гарнетт. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Двадцатидвухлетняя украинская беженка София Каркадым пожаловалась на плохое обращение со стороны бросившего ее британца Энтони Гарнетта, пишет The Sun.
По ее словам, мужчина относился к ней "как к девочке на побегушках" и спустил 500 фунтов стерлингов на азартные онлайн-игры. Пока она занималась домашним хозяйством, стирала, убирала и оплачивала продукты и счета из своего пособия, он целые дни проводил в компьютере.
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"Я умоляла его остановиться, но он не прекращал и говорил, что ему нравится спускать деньги в казино", — рассказала собеседница издания.
Сейчас беженка живет в специальном кризисном центре, поскольку Гарнетт выгнал ее из их съемной квартиры.
Ранее местные таблоиды сообщали, что приехавшая из Львова София Каркадым за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта, который приютил ее. Мужчина расстался с женой Лорной и ушел к украинке, оставив собственных детей. Однако спустя четыре с половиной месяца отношений пара распалась. По словам Гарнетта, причиной разрыва стало агрессивное поведение женщины, угрожавшей ему ножом во время одной из ссор. Испугавшийся британец вызвал полицию, которая арестовала Каркадым. Позже ее отпустили, не предъявив никаких обвинений.