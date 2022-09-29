https://ria.ru/20220929/yakutsk-1820316042.html
В Якутске разрисовали более 500 метров асфальта для "Квартала Труда"
В Якутске разрисовали более 500 метров асфальта для "Квартала Труда" - РИА Новости, 29.09.2022
В Якутске разрисовали более 500 метров асфальта для "Квартала Труда"
Свыше 500 метров асфальта разрисовали граффити-художники для "Квартала Труда" в Якутске, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:04
2022-09-29T14:04
2022-09-29T17:04
республика саха (якутия)
якутск
республика саха (якутия)
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820377640_0:220:1240:918_1920x0_80_0_0_c6516bd0794577f910515e5f56fab274.jpg
ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Свыше 500 метров асфальта разрисовали граффити-художники для "Квартала Труда" в Якутске, сообщает пресс-служба городской администрации.Ранее сообщалось о том, что первый креативный кластер на Дальнем Востоке создают с применением "единой субсидии" Минвостокразвития и льгот ТОР "Якутия". Готовность стать резидентами "Квартала Труда" выразили более 70 компаний, работающих в сфере производства цифрового контента — анимационных проектов, компьютерной графики, блогов и музыки."В Якутске продолжается капитальный ремонт улицы Труда, ведущей к креативному кластеру "Квартал Труда". В первом на Дальнем Востоке креативном кластере необычным будет все пространство, в том числе новая асфальтированная дорога и тротуары. Тротуар по улице Труда разрисовывают участники фестиваля современного искусства "Лето Якутия". На асфальте протяженностью 527 метров граффити-художники уже украсили абстрактными рисунками, среди которых голова дракона, перо, соты и другие, связанные с творчеством и самой улицей", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что укладку асфальта на объекте завершили в начале сентября. По данным муниципального предприятия "Главстрой", в настоящее время подрядная организация АО "РИК Автодор" продолжает укреплять канавы, а также благоустройство и озеленение. Ремонт улицы полностью завершат до 31 октября.По информации властей города, в "Квартале Труда" будет создана вся необходимая инфраструктура для бизнеса в области кино, анимации, компьютерной графики, музыки, цифрового контента, архитектуры, дизайна и народных промыслов.
https://ria.ru/20220926/vyplaty-1819590110.html
якутск
республика саха (якутия)
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820377640_0:109:1240:1039_1920x0_80_0_0_c20c7e76f9806dffe7cd9f67af5d0056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, республика саха (якутия), дальний восток
Республика Саха (Якутия), Якутск, Республика Саха (Якутия), Дальний Восток
ЯКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Свыше 500 метров асфальта разрисовали граффити-художники для "Квартала Труда" в Якутске, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее сообщалось о том, что первый креативный кластер на Дальнем Востоке
создают с применением "единой субсидии" Минвостокразвития и льгот ТОР "Якутия". Готовность стать резидентами "Квартала Труда" выразили более 70 компаний, работающих в сфере производства цифрового контента — анимационных проектов, компьютерной графики, блогов и музыки.
"В Якутске продолжается капитальный ремонт улицы Труда, ведущей к креативному кластеру "Квартал Труда". В первом на Дальнем Востоке креативном кластере необычным будет все пространство, в том числе новая асфальтированная дорога и тротуары. Тротуар по улице Труда разрисовывают участники фестиваля современного искусства "Лето Якутия". На асфальте протяженностью 527 метров граффити-художники уже украсили абстрактными рисунками, среди которых голова дракона, перо, соты и другие, связанные с творчеством и самой улицей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что укладку асфальта на объекте завершили в начале сентября. По данным муниципального предприятия "Главстрой
", в настоящее время подрядная организация АО "РИК Автодор" продолжает укреплять канавы, а также благоустройство и озеленение. Ремонт улицы полностью завершат до 31 октября.
По информации властей города, в "Квартале Труда" будет создана вся необходимая инфраструктура для бизнеса в области кино, анимации, компьютерной графики, музыки, цифрового контента, архитектуры, дизайна и народных промыслов.