https://ria.ru/20220929/toser-1820301951.html

Новый резидент появился в ТОСЭР "Зверево" в Ростовской области

Новый резидент появился в ТОСЭР "Зверево" в Ростовской области - РИА Новости, 29.09.2022

Новый резидент появился в ТОСЭР "Зверево" в Ростовской области

Новый резидент - ООО "Южная теплоэнергосберегающая компания" - появился в территории опережающего социально-экономического развития "Зверево" в Ростовской... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:19

2022-09-29T13:19

2022-09-29T13:19

ростовская область

экономика

александр скрябин

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости. Новый резидент - ООО "Южная теплоэнергосберегающая компания" - появился в территории опережающего социально-экономического развития "Зверево" в Ростовской области, сообщает правительство региона."Министерством экономического развития России в качестве резидента ТОСЭР "Зверево" зарегистрирована еще одна организация – ООО "Южная теплоэнергосберегающая компания". Компания планирует реализовать инвестпроект "Производство технической теплоизоляции" и создать новые рабочие места в городе Зверево", - говорится в сообщении.Прогнозный объем выпуска продукции при выходе на полную проектную мощность составит 29,5 тысячи базальтовых цилиндров в год.По словам замгубернатора области Александра Скрябина, в настоящее время на территориях опережающего социально-экономического развития Ростовской области "Гуково", "Донецк" и "Зверево" зарегистрирован 21 резидент. С момента создания ТОСЭРов резидентами освоено более 470 миллионов рублей капитальных вложений, создано свыше 1,5 тысячи рабочих мест."Правительство Ростовской области и минэкономразвития региона ставят перед собой амбициозные цели - сделать моногорода точками нового индустриального роста. Перспективными проектами станут импортозамещающие производства, в том числе для решения задач обеспечения технологического суверенитета нашей страны", - приводятся в сообщении слова Скрябина.

https://ria.ru/20220928/forum-1820167895.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр скрябин, ростовская область, россия