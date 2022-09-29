https://ria.ru/20220929/toser-1820301951.html
Новый резидент появился в ТОСЭР "Зверево" в Ростовской области
Новый резидент появился в ТОСЭР "Зверево" в Ростовской области - РИА Новости, 29.09.2022
Новый резидент появился в ТОСЭР "Зверево" в Ростовской области
Новый резидент - ООО "Южная теплоэнергосберегающая компания" - появился в территории опережающего социально-экономического развития "Зверево" в Ростовской... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:19
2022-09-29T13:19
2022-09-29T13:19
ростовская область
экономика
александр скрябин
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россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости. Новый резидент - ООО "Южная теплоэнергосберегающая компания" - появился в территории опережающего социально-экономического развития "Зверево" в Ростовской области, сообщает правительство региона."Министерством экономического развития России в качестве резидента ТОСЭР "Зверево" зарегистрирована еще одна организация – ООО "Южная теплоэнергосберегающая компания". Компания планирует реализовать инвестпроект "Производство технической теплоизоляции" и создать новые рабочие места в городе Зверево", - говорится в сообщении.Прогнозный объем выпуска продукции при выходе на полную проектную мощность составит 29,5 тысячи базальтовых цилиндров в год.По словам замгубернатора области Александра Скрябина, в настоящее время на территориях опережающего социально-экономического развития Ростовской области "Гуково", "Донецк" и "Зверево" зарегистрирован 21 резидент. С момента создания ТОСЭРов резидентами освоено более 470 миллионов рублей капитальных вложений, создано свыше 1,5 тысячи рабочих мест."Правительство Ростовской области и минэкономразвития региона ставят перед собой амбициозные цели - сделать моногорода точками нового индустриального роста. Перспективными проектами станут импортозамещающие производства, в том числе для решения задач обеспечения технологического суверенитета нашей страны", - приводятся в сообщении слова Скрябина.
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РИА Новости
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экономика, александр скрябин, ростовская область, россия
Ростовская область , Экономика, Александр Скрябин, Ростовская область, Россия
Новый резидент появился в ТОСЭР "Зверево" в Ростовской области
В ТОСЭР "Зверево" будет работать ООО "Южная теплоэнергосберегающая компания"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости. Новый резидент - ООО "Южная теплоэнергосберегающая компания" - появился в территории опережающего социально-экономического развития "Зверево" в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Министерством экономического развития России в качестве резидента ТОСЭР "Зверево" зарегистрирована еще одна организация – ООО "Южная теплоэнергосберегающая компания". Компания планирует реализовать инвестпроект "Производство технической теплоизоляции" и создать новые рабочие места в городе Зверево", - говорится в сообщении.
Прогнозный объем выпуска продукции при выходе на полную проектную мощность составит 29,5 тысячи базальтовых цилиндров в год.
По словам замгубернатора области Александра Скрябина, в настоящее время на территориях опережающего социально-экономического развития Ростовской области "Гуково", "Донецк" и "Зверево" зарегистрирован 21 резидент. С момента создания ТОСЭРов резидентами освоено более 470 миллионов рублей капитальных вложений, создано свыше 1,5 тысячи рабочих мест.
"Правительство Ростовской области и минэкономразвития региона ставят перед собой амбициозные цели - сделать моногорода точками нового индустриального роста. Перспективными проектами станут импортозамещающие производства, в том числе для решения задач обеспечения технологического суверенитета нашей страны", - приводятся в сообщении слова Скрябина.